Los ‘dichos’ de San Roque

Para San Roque los y las de Calamocha le bailan a su santo con un dance que es todo un símbolo de identidad, una tradición de la que se sienten orgullosos y en la que participan masivamente pequeños y mayores, una procesión realmente original. De vez en cuando cesa la música para que los llamados dicheros digan sus dichos y de paso los danzantes descansen. Hay dichos muy oportunos y emotivos en los que se recuerdan a los recientemente fallecidos y otros que aprovechan para hacer críticas a la gestión municipal. Todo ello forma parte de la tradición y del consenso de lo que es aceptable. Lo que como mero espectador bastante frecuente no me parece aceptable es que se convierta el dicho en un mitin de extrema derecha porque a eso no van los danzantes ni tampoco los espectadores. La libertad de expresión es sagrada en un sistema democrático, pero otra cosa es la mentira, la ordinariez y el insulto. Porque la libertad de expresión no incluye la injuria. Meterse con el que fue ministro Illa o con los vínculos familiares de algunos ministros de Podemos y calificar con trazos muy gruesos al legítimo presidente del Gobierno, está fuera de lugar. Una procesión religiosa que lo es, una tradición respetable, que lo es, no puede mancharse con malos ripios amalgamados con mucho odio, información más que deficiente y muestra de muy mala educación. Qué casualidad que hace años escuchase ¿al mismo tipo? pisotear en sus dichos al presidente Zapatero y ahora a Pedro Sánchez. Me parecería igual de mal que hubiese sido Rajoy o cualquier otro presidente de derechas, aunque creo que eso nunca sucedió. En la sociedad de la comunicación hay muchos lugares para expresar opiniones políticas, para criticar a los Gobiernos e incluso devaluar la política globalmente, pero una tradición como la mencionada, una procesión, no es uno de ellos. Más cuando no cabe réplica. No abogo por la censura previa, solo por el respeto, por la educación y por el sentido común.