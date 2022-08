Debe ser la grandeur francesa, pero no hay presidente de la República que en momentos de crisis e intentando ponerse al frente de su pueblo se resista a advertirles de la revolución que él ya conoce. Del fin del capitalismo de Sarkozy hace 14 años como respuesta retórica al colapso financiero internacional al se acabó la era de la abundancia de Macron esta misma semana. No sabemos si uno acertará en su pronóstico tanto como erró el otro, porque el sistema capitalista no solo no ha temblado ni por un momento, sino que ha seguido por su camino de concentración empresarial, desregulación global o aumento de la desigualdad. De las bases éticas del capitalismo bueno que reclamaba entonces el presidente francés poco hemos visto en estos casi quince años que han debido ser los de la abundancia, que ahora también termina.

En muchas ocasiones se glosa la capacidad de los dirigentes franceses para tratar a sus conciudadanos como auténticos adultos, producto de la impronta de los valores republicanos que el país tiene interiorizados. A mí más bien me parece desde esta monarquía constitucional vecina que están más preocupados por epatar a la opinión pública que por ejercer el liderazgo en una verdadera transformación. Tan populista me pareció la primera sentencia como la segunda, entendiendo bien que vienen tiempos de restricción, incluso un poco insultante esta última sobre todo para los que hayan tenido que ir a buscar en un diccionario de sinónimos qué es la abundancia, porque ni antes, ni ahora la han visto más que en la vida de otros, de unos pocos. El salario medio en España es inferior al de hace veinte años, si en la Eurozona se ha ido incrementando hasta un 12,5%, en nuestro país se ha reducido un 1,1%. Entre tanto, las compañías cotizadas en la Bolsa nacional obtuvieron, en 2021, el beneficio histórico de 64.021 millones de euros. Estamos pendientes de un pacto de rentas que frene la espiral inflacionista que se realimenta en precios y en costes, pero igual no todos tienen que apretarse el cinturón de la misma manera para que sea visto como legítimo. En la abundancia en la que vivimos, el riesgo de pobreza o exclusión social está en el entorno del 27,8%, según los datos el Instituto Nacional de Estadística, y los menores de 16 años son los que han experimentado un mayor incremento de este riesgo con una tasa del 33,2% ¿A ellos también les pide los mismos sacrificios Macron? ¿Y al resto que tiene dificultades para pasar del low cost a otro tipo de compra porque hemos creado un mercado pauperizado en costes, pero también en demanda? Esa abundancia del capitalismo basura podría terminar y todos tan contentos. H