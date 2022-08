Hace unas semanas que Ada Colau dio el pregón de fiestas de un pequeño pueblo aragonés. La alcaldesa de Barcelona aceptó agradecida el ofrecimiento de su tocayo rural como respuesta a la prudencia y serenidad con la que sus convecinos tratan su presencia veraniega de descanso condal.

Hace poco me comentaban una anécdota de un hostelero de Ribagorza. Resulta que un señor muy, muy, pero que muy rico nacido en Galicia paró a comprar unos quesos en una granja. Iba apurado, porque en su camino hacia el Pirineo no había comido. Preguntado el cabrero por un lugar cercano donde saciar su hambre de estómago, éste le indicó amable el restaurante de nuestro protagonista. Sea real o leyenda, a la llamada para reservar mesa recibió la misma contestación que si hubiera telefoneado cualquiera de los otros 45 millones de españolitos que habitamos esta nación. A las cuatro se cierra la cocina, si viene antes le daremos de comer, si no tendrá que buscar otro sitio. Maravilloso. Democracia pura.

Obviamente, lameculos hay en todos los sitios. Groupies de cualquiera existen hasta en la última esquina del averno, pero estas dos historietas narran la falta de idealización que desde la sociedad rural se siente hacia aquellos que disponen de una notoriedad pública, sea cual sea la fuente de esta. Por Tolva se cuentan muchos encuentros con seres parlantes de la tele, políticos de parlamento, deportistas de pajarita, mata elefantes y otros especímenes. A todos les gustan nuestras madalenas. La repostería iguala más que la guillotina.

Ese pasotismo, no tanto por estar alejados de la realidad, sino, seguramente, por tener otra escala de valores, hace que estos escondrijos sean valorados por el famoseo. Hace un tiempo me enteré que parte de la familia Bosé andurreó por el Valle del Chistau en sus idas y venidas desde las páginas más rosas de las revistas de cuchicheos. Allí ninguna vaca les admiraba por su amistad con Picasso y Franco, curiosa miscelánea.

Disculpen, pero, visto lo visto, parece que este fenómeno se invierte como un calcetín entre los urbanitas. En Graus viven el efecto Georgina. Su teatralizada visita a la villa donde vivió un año siendo camarera antes que influencer, para mostrar ese lado tan humilde que necesita todo príncipe del cuento ha disparado las ventas de longaniza y secallona. Como si esta estuviera más buena porque se la coma una u otro. Paripé del Netflix, buena promoción. Venid y gastad adoradores del satánico postureo. Eso sí, a comer al restaurante antes de las cuatro. ¡Que te cierran!