Feijóo, ante un año clave

Impulsado por el viento a favor de todos los sondeos y arropado por los barones territoriales y la dirección de su partido, Alberto Núñez Feijóo eligió Galicia para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso político. No es solo que con la elección de un bello paraje gallego el líder del PP haya querido seguir con lo que ya se ha convertido en una tradición para los populares, es que es en esa comunidad autónoma, un feudo popular en el que él gobernó durante 13 años, siempre con mayoría absoluta, donde parece sentirse más cómodo. Más, desde luego, que en Madrid, donde los poderes políticos, económicos y mediáticos de la derecha centralista tratan de marcarle el paso y donde la política aplicada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, choca en numerosas ocasiones con la estrategia de moderación y mano tendida que Feijóo proclama.

Combinar esa templanza con una dura oposición al Gobierno es precisamente el principal reto que tiene por delante el líder del PP en un año, el último de la legislatura, marcado por las convocatorias electorales, la primera en mayo, con los comicios municipales y autonómicos, y la segunda al final de 2023, con las elecciones generales. Se trata de citas en las urnas en las que los dos principales partidos se juegan primero su poder territorial y después el Gobierno de España. Conviene recordar que esos duelos electorales se van a desarrollar en un contexto económico y energético sombrío, que requerirá de la aplicación de medidas restrictivas drásticas que afectarán directamente al bienestar de la ciudadanía.

Un panorama difícil de gestionar para Pedro Sánchez al que, como jefe del Ejecutivo, los electores le atribuirán lógicamente la responsabilidad de todo aquello que vaya mal, pero que no será tampoco fácil de administrar para el líder de la oposición. En una época de tribulación como la que se avecina, Feijóo podría malbaratar la ventaja que le otorgan todas las encuestas si no acierta a interpretar correctamente los deseos de los votantes o si la necesidad de debilitar a Vox le empuja a la hipérbole o al bloqueo. Puede que los seguidores del PP detesten a Sánchez, pero seguramente muchos de ellos no son reacios a los pactos y les gustaría que se aplicaran políticas que atemperen la crisis y que se hagan de común acuerdo.

En el acto de Galicia, Feijóo tendió la mano a Sánchez y le retó a un debate «sereno y sosegado» sobre la situación de España en el Senado, la cámara en la que él tiene un escaño de representación autonómica. Depende del presidente del Gobierno que este tenga lugar, pero estaría bien que así fuera. No para que los ciudadanos vuelvan a asistir a un irritante intercambio de descalificaciones, sino para ver cuáles son los puntos en común que tienen, que alguno habrá porque las medidas de restricción energética de Sánchez son similares a las de los gobiernos conservadores europeos, y para allanar el camino de los anhelados pactos de Estado.

El perverso juego de atribuirse mutuamente la responsabilidad del disenso no beneficia a nadie. El Gobierno está obligado a abrirse a negociar con el PP, pero Feijóo corre el riesgo de que su ofrecimiento de mano tendida quede reducido a mera retórica si mantiene la negativa a pactar cualquier propuesta que venga del Ejecutivo. Solo la concreción de acuerdos -la renovación del CGPJ y las medidas energéticas son los más urgentes- hará que se confirme su proclamado talante centrista y moderado.