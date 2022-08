Me encanta el cine en verano, resistir el frío nórdico de ese aire acondicionado que te cala los huesos como no lleves manga larga o una rebequica. Me encantan los restaurantes en los que tienes tanto frío que no puedes ni coger los helados cubiertos. Me encantan los escaparates iluminados hasta altas horas, aunque no pase nadie; y también me encantan los capazos con conocidos a las puertas de esas tiendas con las puertas abiertas y el aire helado saliendo a la calle con cuarenta grados. Es más, no sé si podré vivir sin las torres iluminadas de la Basílica del Pilar.

Pero aunque esto fuera cierto, que no es mi caso, mucho, mucho más me aterra la inflación galopando a lomos del coste de las energías, el previsible invierno con media Unión Europea congelada, la pobreza que se puede multiplicar mientras dure la guerra de Ucrania y el abuso de los especuladores haciendo caja con todo ello. Por eso, la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a las medidas de ahorro energético, en estos momentos con tantos países dependiendo energéticamente de Rusia, es un ridículo tan incomprensible, que solo debería mencionarse como la nueva astracanada de una incendiaria de la política, encantada de ser el centro informativo durante unos días. La misma presidenta que en abril redujo el 10% de las frecuencias de los trenes del metro madrileño, porque había subido la tarifa de la luz, argumenta ahora que «Madrid no se apaga, porque esto genera inseguridad y espanta al turismo y al consumo. Provoca obscuridad, pobreza y tristeza». Una provocación más, podríamos decir, si no fuese por el efecto arrastre que ha tenido en el PP , y sobre todo en Feijóo, que días antes había instado al Gobierno de España para que tomase medidas de este tipo. Decía Mao Tse Tung sobre la participación de EEUU en la guerra de Vietnam que «el imperialismo americano es un tigre de papel». Pues lo dicho, el presidente del PP no es más que «un tigre de papel» cuando quiere imponer su autoridad frente a Ayuso y su corte. Si sentirse desautorizado como líder es ya un desaire, la posición de Feijóo respecto de los socios europeos, más necesitados de ayuda energética, por ser más dependientes de gas ruso es algo mucho peor. Porque la solidaridad con ellos nos obliga. Lo que no es coherente es desentendernos de la crisis energética y dar como derecho divino que el Banco Central Europeo siga abriendo el grifo para dar miles de millones de euros para costear las primas de riesgo de los países del Sur. Pretender que los aires acondicionados no bajen de los 27 grados en verano o no suban de los 19 en invierno, puede ser muy complicado, entre otras cosas porque hay miles de acuerdos de empresa y decenas de convenios entre trabajadores y empresarios que les regulan sus condiciones de trabajo. También porque hay diferencias abismales en la climatología de nuestro país, y no es lo mismo trabajar en abierto que en lugares cerrados. Ahora bien, las medidas tienen un enorme carácter pedagógico, al hacer que la ciudadanía reflexione, piense lo que conlleva el desenfrenado consumo energético, y marcan una orientación que seguro servirá para concienciarnos a todos. Porque además de la coyuntura que nos obliga ahora, hay otros parámetros que no podemos olvidar. En la lucha contra el cambio climático, el ahorro energético es un eje fundamental, pero hay muchos sectores, ciudadanos e incluso instituciones, que piensan que medidas de este tipo suponen una marcha atrás, que conllevan perder una parte del bienestar, de las comodidades y diferencias que tenemos como ciudadanos de países del primer mundo. Sentimientos fácilmente manipulables y sustrato de populismos y pasiones extremas que cada día tienen más representación en la Unión Europea. Salvando la puesta en escena del RD Ley por parte del Gobierno, que ha sido manifiestamente mejorable, y la confrontación política que ha generado, las medidas deberían servir para hacer pedagogía sobre el significado de la solidaridad en la UE, del compromiso por la reducción de emisiones contaminantes, de la lucha de todos por mejorar el medio ambiente y de la necesidad del compromiso individual en esta batalla. Pues bien, todo ello se ha ido al garete por la absurda confrontación de un tema obvio. Lo mejor es no hacer caso de las ocurrencias trumpistas de Ayuso y apagar la luz, al tiempo que pedirle a Feijoo, que sobre este tema, ya que no se le puede pedir sentido de Estado, por lo menos tenga sentido del ridículo.