Comienza el curso político con pocas novedades. Seguimos en lo mismo. El Gobierno tomando medidas por el bienestar de los españoles y la derecha, y sus numerosos voceros, instalada en el no a todo, en el bulo y en la mentira. El PP de Feijóo, como el de Casado, es decir el de la Ayuso, ha asumido las enseñanzas de la escuela Trump y sus prácticas sin rubor. El discurso político de la derecha es como el reguetón a la buena música. Nada que ver, aunque para gustos están los colores y siempre hay quien opta por lo que les sale de las vísceras. Y de las vísceras sale el no permanente, aunque lo que se proponga sea en beneficio de todos los españoles o medidas implementadas por la mayoría de los países y recomendadas, y pronto exigidas, por la Unión Europea. Van de patriotas y lo son de pacotilla porque no les interesa otra cosa que no sea el deterioro político del contrario. No existen para ellos las políticas de Estado. No defienden el bien común ni lo que es de todos. Hay que ver las estupideces que son capaces de mantener y reiterar. Dicen que la política se ha vuelto imprevisible. Pues solo en algunos aspectos. La derecha es perfectamente previsible. Tampoco les importa la pérdida de prestigio de la política, ni la pérdida del papel de intermediarios de los partidos, tal como señalan los expertos. Defienden los intereses que defienden aunque sea necesario beber de las cloacas, pervertir las instituciones (policía política) o intentar apropiárselas, como demuestra el escandaloso caso del poder judicial. Feijóo no ha traído nada nuevo. Insiste en las mismas políticas que ofenden la racionalidad y el sentido común enfrentándose a la evidencia una y otra vez y reiterando los mismos vicios, la misma falta de rigor y mostrando una y otra vez su poca cualificación y su escasa capacidad de trabajo, a la luz de sus estentóreas meteduras de pata. Al Gobierno le queda un año de intenso trabajo y su presidente se echa a la calle para explicar sus políticas. Ojalá tenga éxito.