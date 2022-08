A 9,75 el kilo

Este verano me he hartado de escuchar que el invierno va a ser duro, que se ha acabado el tiempo de la abundancia (¿?), que la luz sube y que la gasolina también... Pero lo que me ha impactado de verdad es ese día que fui a hacer la compra y la judía verde estaba a 9,75 euros. Parada con la cesta en el bracete solo se me ocurrió una cosa: me falta información. He escuchado a los productores (agricultores, ganaderos) diciendo que a ellos el precio de compra no se lo suben, que venden a pérdidas. Y luego me he visto a mí, estupefacta ante el cartel de 9,75 el kilo. Pero de lo que no he conseguido enterarme es de quién es la B entre la A (productores) y la C (yo misma). ¿Quiénes son? ¿Grandes empresas de distribución, que digo yo que tendrán un nombre? ¿Las propias grandes superficies? ¿Las pequeñas verdulerías y fruterías? Me falta información. Me falta que me expliquen quién se está haciendo de oro, porque la cuenta es sencillísima: si a los agricultores y ganaderos les pagan lo mismo que antes de la subida de la inflación, y si a mí me cobran el triple, ¿dónde está la pasta? Así que pido imaginación a esos reporteros de la alcachofa que van al mercado a entrevistar a amas de casa dolientes, o que se acercan al campo a hablar con el agricultor desesperado. Investiguen, pongan nombre a las cosas, explíquennos la cadena de venta y quién se está forrando aquí. Y luego pregunten a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o al organismo que sea que debería velar para que no nos roben, y a ver qué está pasando. Muy bien regular la luz, el gas, la gasolina, lo aplaudo de corazón. Pero ahora vayan mirando lo de la judía verde, a ver si nos cuentan por fin quién nos está atracando.