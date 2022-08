Igualdades... de la vida

Durante todo el verano, con tiempo para leer y escuchar, me chirriaba lo que con excesiva frecuencia y tono se invocaba como «igualdad de género». Lo cual me parece un machismo institucionalizado... y si está de moda… ; me empalaga; hay un género femenino, exuberante, hermoso, maternal y dulce; otro masculino, batallador, áspero, generoso… con cierta dulzura accidental; y tienen funciones distintas pero coadyuvantes a la consecución de un fin primordial… La igualdad es otra cosa; son las mismas oportunidades para mujeres y hombres; idénticas situaciones ante la Ley; equidad y tratamiento; normas sociales y derechos y deberes…. Pero, en mi opinión, hay que igualar por arriba, elevando al situado en el peldaño o escalón inferior, no bajando al que ya está más alto... para conseguir la igualdad… El tuteo –muy en boga, hace años– es un simulacro de igualdad, pasar de «Señor o Señora» (tratamiento antiguo) al «tú por tú», es artificial, al no respetar y reconocer el premio al trabajo y esfuerzo en adquirir saberes y conocimientos… ; los títulos y honores se ganan con sudores y esfuerzos y no los suelen regalar (con excepciones, consideradas democráticas, sin serlo y si ruborizantes). El sentido de justicia es «dar a cada uno lo suyo…» y la imparcialidad es igualdad y no se debe confundir con el «igualitarismo»…; los hay más altos y más bajos; más gruesos y más delgados; rubias , morenas y pelirrojas..., de derechas y de izquierdas y solo los iguala su condición humana.

En Derecho, un principio señala que todas las personas tienen los mismos y que, por tanto, han de ser tratados de la misma manera, sin distinción de raza, color, religión , nacionalidad o sexo, pues su condición es «ser» igual a otro «ser»…, calidad de «igual»… que es la expresión de equivalencia con el signo = ; y en la forma como «uniformidad», y en categoría o clase social con el nombre de «paridad»… en Tauromaquia, llamamos «igualar», cuando el toro coloca sus 4 extremidades perpendiculares y en paralelo entre sí, permitiendo al torero o «maestro» (prescindo del vocablo «matador»), ejecutar la suerte suprema… Hay nombres iguales de pueblos y ciudades que producen el natural confusionismo. La igualdad en Matemáticas ( 2=2 ; 1 + 1 = 2) es equivalencia a la igualdad emotiva o de sentimientos : si amas... serás amado; sí odias... serás odiado; sí perdonas... serás perdonado... pero ...si quieres sexo, solicita consentimiento informado cuando estés en la fase de cortejo... Amén.