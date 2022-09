¿La mejor sanidad pública del mundo?

Inicio mi escrito, recurriendo a nuestra Constitución. Me defino profundamente constitucionalista. Hay que tomarla por entero, toda ella y de verdad, en serio.

Artículo 43 de nuestra Constitución:

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

A mí este artículo me parece clarísimo, aunque no sé si lo ve igual nuestra clase política. Al respecto resulta muy pertinente el artículo de Carmen Lumbierres Seguros privados, salud pública de El Periódico de Aragón de 12 de agosto de 2022:

«El gasto sanitario privado representa en España el 29,4% del gasto sanitario total. Es uno de los países donde el gasto sanitario privado es más elevado situándose por encima de la media de la OCDE, del 23,3%. En el otro extremo y con poca sorpresa se encuentran los países nórdicos y Alemania por debajo el 15%. Más de 11 millones de personas tienen un seguro de salud, lo que supone que prácticamente uno de cada cuatro habitantes financia doblemente su atención médica…»

Si cada vez más un porcentaje mayor de españoles suscribe seguros sanitarios privados, es porque no encuentra en la sanidad pública la atención adecuada. De tal situación son responsables nuestros políticos y la sociedad en conjunto.

Los políticos autonómicos –las competencias sanitarias son suyas– son responsables en parte por una deficiente gestión. Renuncian a parte de sus recursos merced a rebajas fiscales en sus impuestos propios –Sucesiones, Donaciones, IRPF– y luego se quejan ante el Estado. Luego ya vendrá el Estado a reparar el agujero fiscal. Es populismo puro y duro. Claro. Sus votantes son autonómicos.

Para mantener nuestro Estado de bienestar son necesarios recursos. Y estos provienen de los impuestos. Hay insuficiencia de recursos a nivel estatal sobre todo por dos razones: un fraude fiscal descomunal y un sistema fiscal injusto y no progresivo. El fraude fiscal en España supera ligeramente el 20% del PIB, es decir, 1 de cada 5 euros escapa al control fiscal, representando una pérdida de recaudación superior a los 60.000 millones de euros anuales. Pero, es todavía más grave que nuestras cifras de fraude son 10 puntos superiores a la media de nuestros países vecinos de la UE. Por ende, solo con rebajarlo en 10 puntos que nos diferencian de la media citada, podríamos ingresar al año cerca de 30.000 millones. Mas, profundicemos en el fraude, preguntándonos quién defrauda y cuáles son los mecanismos para eludir al fisco. Para responder a la primera pregunta, es más fácil observar quién realmente no defrauda, que es la clase asalariada. En cuanto a los defraudadores se estima que más del 72% del fraude lo llevan a cabo los grandes patrimonios y las grandes empresas. Pueden hacerlo debido a las sofisticadas normativas fiscales de algunos países, que están contribuyendo a la pesadilla financiera que vivimos. Estos agujeros fiscales son inasumibles y más en estos momentos de una crisis económica brutal.

Y por supuesto, es urgente una reforma fiscal en sentido progresivo, que lo establece nuestra Constitución en su artículo 31. Lo dijo Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en marzo de 2020, al inicio de la pandemia del covid: «Señorías, no podemos seguir rehuyendo, o tergiversando, la vinculación entre el Estado del bienestar y su financiación. No podemos seguir ignorando que una buena sanidad requiere un uso racional y muy eficiente de los recursos, pero también requiere de una financiación que solo puede proveer un sistema fiscal justo y también eficiente. No existe un sistema sanitario público poderoso sin un sistema fiscal justo. No lo olvidemos jamás».

Manos a la obra. Recursos económicos haberlos haylos. Lo que hace falta es coraje, agallas, más claro, voluntad política.

Pero, de este deterioro de la sanidad pública también tiene su parte de responsabilidad la ciudadanía, remisa a pagar impuestos. En este tema la agenda política de la derecha se ha impuesto totalmente. Ese sentimiento sobre los impuestos, lo refleja una anécdota que escuché en un programa de televisión, en la Sexta Noche. Se estaba debatiendo el tema del Estado de bienestar. Uno de los economistas invitados explicó muy bien que existían dos modelos políticos. El socialdemócrata escandinavo con un Estado de bienestar muy potente y una fuerte carga fiscal. Y el norteamericano, con un Estado de bienestar muy débil, hablar de Estado de bienestar es excesivo, y con unos impuestos muy bajos. Y otro economista, no sin cierta ironía, que existía un tercero: el de España, que es la pretensión de muchos ciudadanos españoles: un Estado de bienestar muy potente, como el socialdemócrata escandinavo, pero con impuestos muy bajos, como los de los países subsaharianos. Nadie le replicó. El Estado de bienestar –como la sanidad pública– no se salva aplaudiendo en los balcones a los sanitarios, sino pagando cada cual sus impuestos. Ese es el auténtico patriota. Y por supuesto, los poderes públicos exigiendo a todos los ciudadanos y empresas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Como colofón. El deterioro irreversible de la sanidad pública supone la negación, el incumplimiento o el falseamiento de nuestra Constitución, es decir, la negación y violación de nuestro Estado social y democrático de Derecho.