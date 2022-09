Solemos asociar la palabra racionamiento con cartilla, posguerra, escasez etc. pensando que es un fenómeno que ocurre alguna vez, pero que normalmente no estamos sometidos a él. Sin embargo, estamos muy equivocados. El racionamiento es inherente a toda sociedad. Siempre que haya recursos escasos hay que racionarlos y, salvo el aire que respiramos, todo lo demás es escaso. En nuestra sociedad hay racionamiento, aunque no haya cartillas. ¿No me creen? Bajen al garaje de su casa y cuenten el número de Ferraris que hay. Me atrevo a aventurar que no hay ninguno, y no será porque no gusten, sino más bien porque no se pueden pagar. Su elevado precio excluye a mucha gente de la posibilidad de compra, es decir, raciona los Ferraris disponibles, pero no a partes iguales. En las sociedades capitalistas el elemento para racionar la producción son los precios. Si puedes pagarlo puedes tenerlo, pero ¿y si no puedes? Si de lo que hablamos es de productos de lujo el problema no es muy grave, todos podemos vivir sin poseer un deportivo. Pero cuando el racionamiento empieza a afectar a productos más necesarios tenemos un problema serio.

Parece que este invierno vamos a tener algunos problemas con la energía. No va a quedar otra que racionarla, en particular el gas. El gobierno ha empezado a reducir determinados gastos como la iluminación de monumentos y las temperaturas de edificios públicos, pero no se ha atrevido con lo privado. Y la pregunta es: ¿debe ser la capacidad para pagar el único criterio para racionar? ¿Tiene sentido que porque pueda pagarlo alguien mantenga su spa privado con cinco saunas, mientras haya industrias que deben parar (con el consiguiente desempleo) porque no pueden pagar? ¿Y que alguien esté pasando frio en su casa mientras se ponen calentadores en las terrazas de los bares? ¿Y las ventanas abiertas de par en par en las casas con calefacción central? ¿Y encender la calefacción del apartamento en Jaca el miércoles para que este calentito cuando llegamos el viernes a la noche? Parece obvio que independientemente de donde se pongan los límites, es necesario pensar en mecanismos de racionamiento que vayan más allá del poder pagarlo o no. Límites al consumo por persona o por hogar, mínimos bonificados para combatir la pobreza energética e impuestos enormes por encima de determinados consumos. Mecanismos hay de sobras, pero hay que atreverse a ponerlos en marcha.