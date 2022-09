El joven Saura

Es un fenómeno. El gran director de cine aragonés a sus noventa años hace lo que le gusta, lo que le da la gana, de una forma envidiable. Sin parar, una película tras otra, un documental por año porque quiere sentirse vivo y sabe que el tiempo corre en su contra. El creador más premiado goza además de una salud a prueba de cansancio o de enfermedades. Es todo un fenómeno de jovialidad.

Eso se ve en su forma de moverse, de andar, de estar y de trabajar. Sentado a caballo sobre el muro liviano de una azotea en el barrio madrileño de Tetuán conversando con un artista urbano durante el rodaje del documental Las paredes hablan, que se proyectará el 21 de septiembre tras su estreno en la 70 edición del Festival de San Sebastián. Viste siempre cómodo, informal (salvo en las galas cuando toca etiqueta), con sus eternas deportivas, el vaquero, la parka cuando refresca y el cuello protegido con un pañuelo largo (a veces coqueto, otras discreto) y colgada su amada Leica, que ya forma parte de su perfil. El cineasta, guionista, escritor y fotógrafo no quiere perderse nada de lo que ocurre a su alrededor, de aquellas pequeñas cosas que le fascinan o intrigan. Un hombre inquieto que, si se para, siente que algo se muere dentro de él.

Últimamente he leído varias entrevistas y reseñas sobre este creador donde afirman que a Saura ya no le importa la calidad impecable de sus obras; no busca la perfección en la realización sino hacer lo que quiere hacer, lo que está impelido a contar, a retratar lo que le gusta o admira, hablar en su lenguaje fílmico de los grandes hombres y mujeres que le apasionan. Penetrar en ellos y en su obra con la jovialidad que otorga su curiosidad y respeto. Es lo que viene haciendo con Goya, Federico García Lorca y, en proyecto, una película sobre Pablo Picasso y el Guernica y otra sobre Montserrat Caballé.

Ahora la curiosidad ha posado sus ojos en el arte callejero, en los grafitis urbanos que conquistan las paredes de las ciudades como si fueran lienzos. Y siendo persona sabia ha unido la primera expresión artística del hombre en el Arte Paleolítico de las cuevas de Altamira con las vanguardias de los artistas que nos alegran las calles de las grandes ciudades con andamios, pinturas y mucho ingenio para expresarse. Igual que hicieron nuestros antepasados en los techos y paredes de roca de las cuevas donde se protegían y plasmaban su inteligencia y habilidad, inmortalizando al objeto deseado de su caza. Así, en una elipsis genial, Carlos Saura ha descubierto lo obvio (que siempre hay que descubrir y explicar): «Que había cierta relación entre el impulso de pintar en las paredes y los grafitis actuales».

Las paredes hablan se ha rodado en 14 localizaciones juntando el pasado con el presente más rabioso: en las cuevas de Cantabria y Atapuerca (Burgos), en las calles de Barcelona y los barrios de Lavapiés y Embajadores en Madrid. Un documental que no hay que perderse para seguir sintiéndonos jóvenes. ¡Va por ti maestro!