Quedarse farto

Si ustedes quieren saber qué es la autarquía solo tienen que ir a comer a casa de sus padres. O de los yayos. Que, si no quieres una, dos tazas. O tres cucharones. Repite y revienta. Que te estás quedando en los huesos. La dieta te la puedes meter por donde te quepa, si te queda hueco para algo más. Al entremés le sumas el marisco y una de callos, un cochinillo y en medias verde para rebajar. Algún embutido para mojar el vino peleón. La fuente de fruta, rica y nutritiva antes de los postres variados. A elegir. Después el café en perolo con un bizcocho que he preparado con todo mi amor para ti. Como para decir que no. Copa y puro.

Esa querencia al empapuzamiento viene de entonces, cuando no había nabo para echarle al guiso de piedra hervida. Esa posguerra de represión y hambre que cicatrizó en que la felicidad, para la generación que la malvivió, sea la abundancia alrededor de la mesa de los pobres. Que las élites, sean en autarquías, dictaduras, democracias, monarquías, repúblicas, comunistas o liberales, en cualquier régimen, no conocen régimen calórico. Por eso se mandaba al crío al pueblo, donde media gallina coja enriquecía la sopa, algo de trigo era pan y en verano, huerta. Un autoconsumo nacional que hoy muchos nostálgicos presentan como la panacea contra el colapso ruso. Yo me lo crío, yo me lo como. Una España grande, pero la mía. Que no te engañen. Ahora son otros tiempos de libertades, de lujo con forma de porcelana rara con cuatro nadas al fondo. Menú pitiminí de degustación de tu cartera. Rico, rico. Di lo contrario y serás un panoli. Esos dos hemisferios culinarios descubren el progreso, dicen. Y otro palabro graso. La globalización. Ahora puedes echarle al diente a un mango de Noruega o una cierva de Vanuatu. Y eso en todo. El negocio es hacerlo barato allí para venderlo caro aquí, beneficio para mí. Esa desigualdad de la que nos enriquecemos unos y que nos empobrece a la vez. Todo depende de en qué piso de la pirámide vivas. Y nosotros aún estamos en la parte alta, aunque nos quieran cortar el gas y suba la leche. Muchos están bajo nuestros pies. Norte-sur. Blancos-no blancos. Hombre-mujer. Ciudad-campo. Y más. ¿El punto medio, ese equilibrio, será la solución? Más que autoabastecimiento, comercio de cercanía, sostenible y de calidad humana. Más que negocio depredador, economía responsable, ecosocial, justa en derechos laborales y fuente de reparto de bienestar. Para que más se sienten a esa mesa de la yaya. Para que nadie en el mundo pase hambre para que unos pocos nos quedemos fartos.