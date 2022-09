Septiembre marca no solo el final de las vacaciones sino el inicio del curso, el cual –para amplios colectivos como nuestros niños, nuestros jóvenes estudiantes y para todos los trabajadores de la educación en sus diferentes niveles y en sus muy diversos alrededores– es una manera de contar el tiempo mucho más práctica que el año natural. Creo que se habla en exceso de la nostalgia del verano y el fin de las vacaciones, incluso hasta llegar a conceptos tan modernos como la depresión postvacacional, como si estar en la playa, en Lisboa, en Nueva York, en el pueblo de cada quisque o en tu casa sin hacer nada tuviera algo que ver con el esfuerzo titánico de un parto.

Sin embargo, extraños y burgueses síndromes aparte, no sé qué sería de nosotros sin vuelta al cole, sin lo que Borges llamaba «la humildad del tiempo sucesivo», ese implacable tic-tac; no sé qué sería de mí sin el secuestro del lunes. Todas las hogueras se quedarían sin madera y yo me quedaría para siempre en mi mundo interior, cada vez más adentro y más pobre. Me perdería. No mantendría horarios, no pensaría en nada salvo en lo que quiero... y eso no puede ser.

La vida real molesta, pide energía, memoria, pide zumo de naranja, pide ganas, pide más. Y hay que dárselo. Ella nos da todo lo demás porque, en el fondo, no son los sueños sino los lunes laborables y septiembre los que dotan de contenido preciso a nuestra vida, aunque solo sea porque generan en nosotros el deseo de cambiarla. Interpelan a nuestra voluntad, la sacuden. Ayudan a que sea cierto eso de que la vida da muchas vueltas. Ningún estado es definitivo: ni los buenos, ni los malos ni los indescriptibles. El ensimismamiento es un destino de vacaciones o aventura o retiro, pero no un buen lugar para vivir. Sin vida real, por otra parte, todo lo que escribiésemos estaría muerto.