Vive Latino: un doble ejemplo a seguir

Quizás el festival Vive Latino que los pasados viernes y sábado se celebró en el recinto de la Expo de Zaragoza no llegó a tener el número de asistentes que en un primer momento barajó la organización, probablemente por los tres años de retraso y por caerse del cartel figuras muy llamativas, pero las más de 35.000 personas que se dieron cita los dos días y las más de 22 horas de música que se pudieron escuchar constituyen todo un éxito. El rock sonó fuerte y, lo que es más importante, lo hizo en exclusividad, es decir, que un evento de estas características no se podrá ver en otra ciudad salvo en México y, si se vuelve a repetir, será al año que viene en Zaragoza. Y eso es lo mejor. Porque la capital aragonesa necesita este tipo de eventos, aquellos que no tengan una réplica en otras ciudades españolas y hacía mucho tiempo que no ocurría algo parecido. Zaragoza necesita estos motores culturales pero son mucho mejores si son únicos. Repetir o copiar lo que se hace en otros lugares puede tener éxito o no. Pero si se quiere escuchar a tanto grupo de rock cantando en el mismo escenario, hay que venir aquí. Eso sí atrae a gente.

El otro ejemplo que ha supuesto la celebración de este festival en Zaragoza es la reutilización del recinto de la Expo de 2008. Prácticamente desde entonces, este frente fluvial no había vibrado como lo hizo estos días. Y eso es también muy necesario. La zona se ha convertido en un lugar con horario de oficina donde la vida desaparece con el cierre de estas y tan solo los que pasean a sus perros o los que hacen deporte se acercan hasta allí. Solo excepcionalmente el Palacio de Congresos o actividades concretas como las infantiles del Pilar han reunido a grupos de personas en torno a la Expo. El Ayuntamiento de Zaragoza debe sacarle más provecho. El anfiteatro debería tener uso y en torno a él se pueden organizar infinidad de actividades que los zaragozanos y los forasteros verían con muy buenos ojos. Es hora, pues, de que nuestras autoridades tomen buena nota del doble ejemplo del Vive Latino.