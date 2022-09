La propaganda y los relatos

La propaganda política no es nada nuevo. Desde la más remota antigüedad el poder ha utilizado todos los medios a su alcance para transmitir mensajes. Los grandes edificios, las enormes estatuas, la imagen de los poderosos en las monedas y mensajes como ese de que eran monarcas o caudillo de España «por la gracia de Dios», han sido el medio, el vehículo. Siempre se emitieron mentiras desde el poder, pero el siglo XX fue el siglo de la propaganda como instrumento de manipulación de las sociedades.

En el caso de la Alemania nazi, el fascismo italiano, el franquismo o la Rusia de Stalin, la propaganda política fue fundamental para la manipulación de las masas y el sometimiento de los pueblos. Ahora, en el XXI, ya casi no se habla de propaganda, se habla de construir el relato, de imponer el relato que convenga, aunque sea parcial o totalmente falso. Para ello ya no solo están algunos medios de comunicación que transmiten las mentiras creadas en las cloacas sin ningún pudor, ya no solo están los profesionales de esos medios que traicionando los principios de su profesión, por dinero o por conveniencia convierten el derecho a la información veraz en puro esperpento. Ahora están las redes, terreno donde la mentira, la manipulación y el odio se multiplican. La revolución digital, lejos de suponer una democratización de la información ha supuesto el caldo de cultivo para la peor de las propagandas creadas tecnológicamente y con poder para no solo influir en unas elecciones democráticas, sino para acabar con la misma democracia.

Cuando escucho eso de «crear el relato», «han conseguido imponer su relato»… me pongo en guardia porque me suena al nuevo formato de la propaganda de Joseph Goebbels que fue nada menos que ministro para la ¡Ilustración Pública! y Propaganda del Tercer Reich. Eso que llaman la clase media y trabajadora nunca tuvieron mucho poder para imponer su relato, por eso elijo mucho mis fuentes de información y procuro no tragarme sapos.