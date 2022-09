Pasajeros domesticados

Ayer leía una columna escrita por Fernando Aramburu en la que hablaba de las humillaciones y cesiones a las que los pasajeros de un avión se someten voluntariamente para poder embarcar. Somos registrados a fondo, sufrimos la requisa de objetos tan absurdos como unas tijeras de uñas, debemos descalzarnos en ocasiones (de forma aleatoria), se nos ladran órdenes con el tono perentorio de quien tiene alguna autoridad legal, cuando son simples empleados contratados por una empresa... Este ha sido un verano negro en lo de volar, además. Pero leyendo la columna he pensado en el parecido con lo que estamos sufriendo en Zaragoza los pasajeros, pero del autobús urbano.

Hemos asumido que hay una huelga que ni empresa, ni trabajadores ni ayuntamiento hacen nada por solucionar. Hemos asumido que la información de las marquesinas no funcione la mitad de las veces, y que cuando lo hace sea inexacta. Hemos asumido que nos lleven en autobuses a la velocidad del sonido, que den bandazos y frenazos, que algunos conductores, o conductoras, nos hablen de manera despectiva, sobre todo a la gente mayor. Como viajeros, hemos asumido tantas cosas que a veces me siento como un animal domesticado. Ayer tardé 45 minutos en llegar al trabajo. Los tiempos de espera no aparecían en las marquesinas bajo las que me tocó esperar. La aplicación del móvil daba error. Y el bisbiseo entre los viajeros sonaba a serio cabreo. Pero llegó el bus, subimos todos en silencio y una señora mayor delante de mí se equivocó de lector al pasar su tarjeta. ¡Señora!, le gritó el conductor. ¡Tiene que pasarla por ahí, que lo pone bien clarito! Y la mujer, toda sonrojada, se calló. Y yo tampoco dije nada, y tiré para el fondo.