Adiós a la abundancia

La advertencia de Macron sonó casi apocalíptica: «la abundancia ha terminado». Y no es para menos. Durante las últimas décadas se ha dado por sentado que el disfrute del consumo y la avaricia material eran ilimitadas; y a día de hoy los gobiernos nos avisan de que la emergencia climática y la invasión rusa en Ucrania deben replantear el fin del crecimiento de la humanidad. Una decisión controvertida que atenta contra el principio más básico de las sociedades. Porque la intención de evitar el crecimiento por parte de Occidente demuestra un conformismo con los problemas coyunturales de la geopolítica y los ya permanentes en el clima. Y, a su vez, delata el fracaso de nuestros gobernantes que deben tener como máxima la evolución y el crecimiento de sus gobernados. No podemos caer en el conformismo de la política ni de la retórica que asusta a los gobernados con palabras como escasez, colapso o apocalipsis.

Siendo realistas: ya nadie cree en un planeta ilimitado de recursos naturales. Pero la abundancia puede ser alcanzable y resulta honrado buscarla. A través del ingenio de la ciencia y de la tecnología se puede aspirar a una alternativa que no pasa por el fin del capitalismo ni tampoco por el colapso de nuestras economías. Sin dejar de ser comprometidos con que el planeta es finito, no debemos empobrecer nuestras expectativas para relajar la incertidumbre económica. Es, precisamente, esta abundancia anhelada durante siglos la que nos ha dado las dosis más altas de igualdad, libertad y autonomía. Y aquella que ha logrado frenar la pobreza como nunca en la historia. Porque entre malos augurios y desplomes anticipados, existe el negocio del miedo, que es sumamente rentable. Lo que no solo genera desasosiego sino que es una fantástica herramienta de control social.