Película bomba

Cuando los espectadores salen de una sala con abrupta división de opiniones, muchos dudarán si ir o no a ver la película que ha provocado su claro disenso. Me estoy refiriendo a Pacifiction, de Jaume Serra. Para unos (entre los que él mismo se incluye) el mejor director de cine español vivo; para otros (entre los que me siento inclinado a contarme), un caos con la cámara en mano. Pacifiction, su último trabajo, enamora o irrita. Para unos, ya digo, una película catártica; para otros, catatónica. Para algunos, deslumbrante; para muchos otros, total muestra de ceguera artística...

En principio, los propósitos de Serra al abordar Pacifiction eran muy loables. Partía el director de una serie de buenas ideas, inspiradas en los ensayos de bombas nucleares en la Polinesia francesa, allá por los años sesenta. El atolón de Mururoa, recordarán, se hizo famoso por impactar en sus cristalinas aguas hongos de explosivos kilotones. Detrás de aquellas pruebas apenas se ocultaba la ambición de Francia por ingresar en el club de las potencias nucleares. Lo conseguiría, en efecto, pero no sin causar graves daños medioambientales ni convulsionar la pacífica convivencia de Tahití y de sus islas, generando movimientos de rechazo entre la población indígena. Con algunos de sus líderes, militares franceses y altos comisionados coloniales, Jaume Serra construye un elenco variopinto al que, para tormento o disfrute del espectador, complica en escenas sin aparente hilazón ni trama, amontonadas, en realidad, más que fluyentes en líneas o círculos, y sin que el tiempo del relato acabe nunca por captarse con claridad en el hermoso espacio de una Polinesia siempre filmada por el director, ahí sí, con originalidad y belleza. Pero un montículo de rarezas y caprichos condicionan a un carácter puramente experimental una película que apenas concede asidero. Que Jaume Serra abre puertas es, no obstante, tan cierto como que se las cierra a un público, digamos, generalista. A la espera de que en una próxima película nos persuada a todos de que su arte es extraordinario, me quedo con esa ambición suya de intentar nada menos que cambiar el cine inventando nuevos lenguajes narrativos con una cámara y un micro. Me quedo también con todas mis dudas.