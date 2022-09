La reina y sus paradojas

La principal cualidad del reinado de Isabel II ha sido su duración: ha tenido un primer ministro nacido en 1874 y una primera ministra nacida en 1975; ha pasado de la radio al smartphone. Permanecía mientras las cosas cambiaban. El país ha vivido grandes transformaciones, pero no tuvo que protagonizar momentos tan decisivos como Juan Carlos I el 23F o Felipe VI el 3 de octubre: ser rey español es un puesto de trabajo menos seguro. En el caso de Isabel II, como ha escrito David Jiménez Torres, «su desempeño más bien encarna el de un monarca constitucional en tiempos normales: hacer poco, aparecer mucho y no meter la pata». No es despreciable: a fin de cuentas, ya es bastante difícil no meter la pata en 24 horas.

La reina estaba presente todo el tiempo pero no sabíamos lo que pensaba. Eso era en parte su trabajo y ahora facilita los tributos desde distintas posiciones ideológicas. Otra de sus paradojas era que, como ha señalado José Antonio Zarzalejos, representaba el legado imperial y a la vez reinó cuando el imperio se descomponía. Los británicos han sabido rentabilizar su decadencia, con ingenio y cultura pop, con la potencia de la producción literaria, audiovisual y musical en inglés y la extraña fascinación de Estados Unidos por la monarquía y la aristocracia. Además de las desventuras causadas por familiares insufribles en papel couché, en buena medida la ha hecho más cercana la ficción: no sabemos si se echa de menos a la reina o a B, James Bond la llevó a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, hizo un sketch con Paddington, confundimos la corona y The Crown. Posiblemente por eso se excitan tanto los periodistas, aficionados a publicar la leyenda. Los Rolling Stones han emitido un comunicado: puede ser de una majestad a otra o solidaridad en la farándula. Como decía Woody Allen quejándose del tráfico: ¿ha venido el Papa o algún pez gordo del mundo del espectáculo a la ciudad? Janan Ganesh escribía hace poco que la muerte de Lady Di marcó un cambio en la atmósfera emocional de nuestro tiempo: el columnista mencionaba la reticencia inicial de Isabel II ante la efusión sentimental y su posterior aceptación resignada. Esa es otra de las paradojas: seguimos en la cultura de la celebridad, pero modificada por la capacidad de autoexpresión de las redes sociales. Parece que a todos, incluyendo a presidentes autonómicos, se nos haya muerto la tía del pueblo, porque las noticias sobre el fin de la globalización pueden ser precipitadas pero las que anunciaron la extinción del decoro eran ciertas.