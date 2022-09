Soledad a tiempo parcial

Recientemente, en 2018 en el caso de Gran Bretaña y en 2021 en el de Japón las autoridades políticas tomaron la determinación de crear sendos ministerios de la soledad. Tales decisiones no hacían sino tratar de paliar lo que se considera ya como una patología de nuestra forma de vida. Por supuesto otros países como Francia (Proyecto Monalisa) o España (Proyecto Radars) habían implementado con anterioridad políticas públicas para tratar de dar respuesta a tan grave problema individual y social. Es evidente que estar a solas no es sinónimo de sentirse solo, como también lo es que la soledad puede ser deseada.

Sin embargo, incluso en ese supuesto, en el caso de que se haya tratado de una elección personal las consecuencias y el alcance de tal opción pueden llegar a ser demoledoras. Con frecuencia y con razón se habla de la soledad de los mayores, el fenómeno y las cifras del país nipón son escalofriantes. Pero, de hecho, no deja de aumentar el número de los hikikomori, jóvenes que, voluntariamente, se recluyen en su casa de la que deciden no salir. Tampoco ha dejado de crecer el número de hurtos y delitos menores cometidos por ancianos con el fin de terminar en prisión y paliar de ese modo la ausencia de compañía. El sorprendente y triste fenómeno se da más entre las mujeres, así lo revela un estudio llevado a cabo por el gobierno japonés ante el incesante crecimiento de la tasa de delincuencia entre los mayores de 60 años: el 90% de los delitos cometidos por ellos no respondía a causas de necesidad material sino psicológica o, si lo prefieren, espiritual.

Resulta escalofriante conocer que si en 1990 dichas infracciones penales representaban un 4% del total, siempre según los datos de la Agencia Nacional de Policía, en 2018 eran ya un 25%, lo que supone un aumento del 600%. Por entonces, no se han hecho públicas nuevas estadísticas, eran 5.000 los ancianos japoneses presos, nada más y nada menos que un 20% del total de la población reclusa. Las palabras y argumentos dados por una de las ancianas condenadas cuando la agencia Bloomberg le preguntó sobre el porqué de su conducta me llevan a un territorio a medio camino entre la ternura y la compasión, pero también de la rabia, la preocupación y la responsabilidad. La señora en cuestión dijo: «Estaba sola todo el día. La primera vez que robé lo hice en una librería y cuando me llevaron a la comisaría me interrogó una policía muy amable. Escuchó todo lo que tenía que decir. Sentí que estaba siendo escuchada por primera vez en mi vida».

Se podrá esgrimir que tan alarmante situación responde a la cultura de aquel país, donde las relaciones humanas no guardan ningún parecido con las de los países latinos; y si bien es verdad, que las diferencias son sustanciales no es menos cierto que en Europa la situación al respecto empeora por momentos. Se me ocurre por ello que la soledad, como tantas otras cosas que al hombre atañen, es mejor vivirla solo a tiempo parcial.

La soledad no se presenta ni es un hecho aislado, la soledad lleva aparejada muy diversas afecciones el número de suicidios o el de personas que mueren solas es únicamente la punta del iceberg.

A menudo la cuestión y su tratamiento queda circunscrito a una franja de edad, la de la vejez, no obstante, no parece que esa dificultad añadida a la complejidad de nuestro día a día sea solo cosa de la tercera o cuarta edad.