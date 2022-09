Las últimas elecciones municipales en Zaragoza fueron un desastre para las fuerzas de izquierda. Santisteve cosechó el peor resultado de un alcalde en toda la historia de la ciudad. CHA obtuvo 15.000 votos inútiles, ya que al no llegar al 5% de los votos quedó fuera del consistorio y Podemos entró, pero muy justo. El resultado de aquello es que Azcón baila feliz en los conciertos de Taburete. Es un debate muy recurrente el de la unidad de la izquierda. De un lado están los que afirman que al presentarse de forma separada cada fuerza recoge más votos de aquellos votantes específicamente suyos. En otras palabras, se evita que los que piensan «yo si van con fulanito no les voto», efectivamente no voten.

En el otro lado están los que afirman que como el sistema electoral obliga a obtener el 5% de los votos para tener representación, la unidad favorece que los votos se conviertan en escaños, y que los restos se aprovechen mejor. Yo diría que la experiencia demuestra que ambos tienen razón en su argumento. ¿Entonces cual es la estrategia más adecuada para conseguir mayor representación? Depende del contexto. Si estuviera claro que las tres fuerzas fueran a superar con holgura el 5% de los votos, probablemente la mejor opción es que fueran separadas generando una mayor movilización de su electorado. Si por el contrario hay opciones de que alguna o varias de ellas se queden por debajo del 5%, la mejor opción sería concurrir juntos para que no haya votos que no se conviertan en escaños, es decir votos inútiles. Las encuestas afirman que la situación actual es bastante peor que la de 2019. ZeC, aunque por poco quedaría por debajo del 5% y por tanto fuera del ayuntamiento. Podemos sí entraría, aunque por muy poco. Dados los márgenes de error de las encuestas, la situación bien podría ser al revés, ZeC dentro por muy poco y Podemos fuera por muy poco. CHA por su parte está en espera de un milagro. En este contexto la unidad de la izquierda en una sola candidatura es requisito para que exista la posibilidad de que Azcón deje de ser alcalde. Con los datos de las encuestas actuales sería factible que, concurriendo separadas, las fuerzas de izquierda alcanzaran el 12% o incluso hasta el 14,9% de los votos y obtuvieran 0 concejales, por no llegar ninguna al 5% de los votos. Eso le pondría a Azcón la mayoría absoluta servida en bandeja de plata.