Hace un tiempo que aparecen en mis redes unas cosas que yo no había visto nunca y que se llaman reels. Son vídeos cortos que tienen que ver en su mayoría con trucos de maquillaje y consejos amorosos no solicitados, presuntamente psicológicos y de una previsibilidad apabullante. Como empecé a picar hipnotizada por tanta sandez, el algoritmo debe de suponer que me encantan. Y me da más y más, como en la canción de La Unión. Y ahora ahí me tienes, fascinada negativamente, llevándoles la contraria mientras hablan, como hacía mi pobre abuela con los presentadores de la tele. Chicas y chicos, generalmente sudamericanos –quizá porque la producción en español es extensa e intensa como el idioma–, diciéndote de muy diferentes maneras: «no le llames, amiga, sé tu prioridad, tú no persigues, tú atraes, colócate en un pedestal, ámate mucho...».

Es como si el empoderamiento solo se entendiera siendo una malísima persona que no piensa en los demás, como si hiciera falta convencernos para ser aún más egoístas. Me ha venido a la cabeza la imagen del mundo como una gran sala absurda donde todos circulan dando vueltas unos al lado de otros sin tocarse ni acercarse jamás porque «tú no persigues, tú atraes». Y resulta que no, que igual no atraes tanto, amiga, amigo y amigue, que aunque tú te ames mucho, los demás no te quieren. Y con razón. El individualismo exacerbado se vende como sinónimo de personalidad, cuando no es más que egoísmo neoliberal. Estamos conectados a efectos económicos, nada más, pero perfectamente separados por un endiosamiento de garrafón donde el otro importa un pimiento. Al final es una forma de guiar a un rebaño en el que todo el mundo hace un tolón-tolón superficialmente personalizado con su cencerro colgando del cuello mientras se permite el lujo de creerse único. Encima. Es perfecto.