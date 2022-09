Ya no recuerdo quienes fueron los que plantearon las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana ni quienes las apoyaron. La consecuencia fue que Zaragoza se extendió más y más confiando en que ese crecimiento vendría acompañado de un aumento significativo de la población, aumento que nunca se produjo. Nunca hemos pasado de los 700.000. Se podía haber renovado la ciudad histórica sin necesidad de un crecimiento irracional que ha traído consigo el envejecimiento, el empobrecimiento, cuando no el abandono, de los barrios «tradicionales». Tampoco recuerdo quienes liberalizaron la posibilidad de que una, cinco o diez grandes superficies se instalaran en la ciudad. «El mercado regulará» decían. Y claro que reguló. La capacidad de compra de una población es limitada y algunas de esas grandes inversiones son ahora cementerios comerciales. Y además vino el comercio electrónico lo que sumergió al pequeño comercio, al de toda la vida, en una crisis permanente. Decía un clásico (Robert Park en La ciudad 1915) que la «función de la sociedad consiste en restringir la competencia y, haciéndolo, obtener una cooperación más efectiva de las unidades orgánicas de las que está compuesta». Aquí, quienes representaban a la sociedad fomentaron una competencia irracional y antieconómica, y ellos sabrán por qué. Es de ignorantes no saber que una ciudad es una totalidad en la que todo está relacionado. Todo repercute en todo, decían los clásicos de la Ecología urbana a principios del XX. Que se lo pregunten si no a los autónomos que tuvieron que cerrar sus pequeños negocios y a los que a duras penas sobreviven. Ahora, en la calle Delicias han puesto unas gaviotas marrones, horrorosas, que ni dan sombra. Y deben pensar que con ellas, los numerosos comercios cerrados o en traspaso resurgirían de su agonía. Antes pusieron unos maceteros y mañana no sé con qué ocurrencia nos sorprenderán. Y ni sabemos los nombres de los responsables de este sinsentido.