De Macao a Londres, pasando por Zaragoza

Sucede a veces que un hecho fortuito te lanza de bruces contra una realidad que, de golpe, te enciende alarmas escondidas. Las mías saltaron durante una invitación de dos arquitectas portuguesas que trabajaban en Macao, justo 10 años antes de que Portugal devolviese la isla a China.

El lugar que eligieron para tomar algo era un burdel con cafetería en cuyo porche había un escaparate acristalado donde una veintena de chicas jóvenes y niñas permanecían sentadas en una escalinata de madera a la espera de ser seleccionadas para dar satisfacción sexual a los hombres que allí acudían. Sin pretenderlo, en las gradas imaginé dos huecos que podrían haber sido ocupados por mis hijas si el azar las hubiese hecho nacer en los barrios y entornos donde comer cada día era una durísima carrera de obstáculos.

Con todo, no fueron las trágicas historias de supervivencia que me contaron, ni la desvalida mirada de aquellos negrísimos ojos lo que más me convulsionó, sino la despreocupación y buen humor con que los hombres hacían uso de sus privilegios, insensibles a las lágrimas que muchas de las jóvenes luchaban por contener.

Más adelante, la lectura de Paseos por Londres. Mujeres públicas, un estudio sociológico de campo sobre la prostitución londinense realizado por la valiente Flora Tristán en 1840, tras visitar un buen número de prostíbulos, ahondó en la cicatriz abierta en Macao. Flora Tristán, como más tarde en nuestro país Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Clara Campoamor, Margarita Nelken, nuestra paisana Amparo Poch, las feministas desde siempre hasta nuestros días y algunas supervivientes, como Amelia Tiganus, han alzado y siguen levantando su voz para acabar con un negocio que se hace a costa de cientos de miles de mujeres pobres, que son sometidas a los cada vez más violentos deseos de un número de hombres que no para de aumentar.

Nos encontramos en un momento decisivo ya que este otoño que se acerca se va a debatir en el Congreso una propuesta legislativa abolicionista, impulsada por el Gobierno, que permitirá elegir entre avanzar hacia una sociedad en la que los afectos y el sexo se compartan y disfruten en igualdad o apostar por seguir manteniendo a las mafias que dominan el segundo mayor negocio planetario, según estimaciones de la ONU, solo por detrás de la droga y por delante de la banca o de la industria armamentística.

En el primer supuesto, ya contamos con ejemplos de países como Suecia, Noruega, Finlandia, Irlanda, Corea o Francia a los que seguir. Sus leyes abolicionistas de la prostitución están sirviendo no solo para disminuir drásticamente la mercantilización del cuerpo de las mujeres sino que, y esto es quizá lo más importante, están educando en valores igualitarios que poco a poco harán innecesaria la coacción para atajar estos atropellos.

La propuesta legislativa presentada por el Gobierno es un paso adelante pero está lejos de estas leyes abolicionistas ya que se limita a reformar el código penal para poder penalizar cualquier actividad económica que se lucre con la prostitución y a multar a las personas que paguen por sexo. Fuera se han quedado toda la batería de medidas necesarias para que las mujeres prostituidas puedan de verdad abandonar la precariedad e incorporarse con garantías a la vida ciudadana autónoma; y tampoco se abordan proyectos educativos que cambien la percepción social de la prostitución como «ocio» masculino y se valore como lo que es, una práctica de violencia contra las mujeres, en especial contra las más vulnerables.

Así lo entendió, en 1880, el pionero del abolicionismo en Zaragoza, Segundo Sabio del Valle, quien con charlas en el Ateneo y artículos en el diario republicano La Derecha defendió la abolición de la prostitución (que no prohibición, pero esta explicación exige otro artículo) frente al reglamentarismo imperante. Entre sus muchos méritos destaca el haber convencido al doctor Cerrada, alcalde de Zaragoza en 1905.

Estamos en 2022 y tenemos que seguir empujando para que los valores del abolicionismo y los ejemplos de tantas personas que nos han precedido calen en el Parlamento y elaboren una ley digna de una sociedad igualitaria y respetuosa con los derechos humanos más básicos. Tener en cuenta la LOASP, una propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional elaborada por más de 100 asociaciones feministas en 2020, sería un buen punto de partida para el debate.