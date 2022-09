En honor a mi padre

¡Padre! Que triste ha sido vivir sin tu presencia, apoyo, protección y calor, pensando en tu suplicio. Pensar que desde niños, incluso de adolescentes, a tus hijos les inculcaron que te habían matado por ser «malo». ¿Cómo es posible llegar a ese convencimiento?

La venda que cubría nuestros ojos, que presionaba el corazón colocada por seres criminales se rompió con el paso de los años; cuando empezamos a investigar tu muerte, la ubicación de tus restos en 1976. Muerte que a la familia nos causó terrible sufrimiento emocional, físico y de desesperación, arrastrados de por vida sin saber el porqué, dónde y cómo.

Cuarenta años sin poder hablar, sin conocer la ubicación de tus restos, hasta que la fortuna nos facilitó el lugar del suplicio, del martirio, del asesinato, previa detención con premeditación, alevosía y nocturnidad.

Si es cierto que existe un plano superior, donde los espíritus de buenas personas están esperándonos, podrás comprender nuestro esfuerzo, sentimiento y dedicación durante estos años por recuperar tus restos; pues el conocimiento de la inocencia y dignidad no necesita ser recuperados, los tenemos presentes muy dentro de nuestro corazón, creciendo y jamás decrecerán mientras vivamos, incluso una vez recuperados si esto llega a suceder; porque te consideramos un mártir, te quitaron la vida cruel y miserablemente aquellos criminales; a tu mujer, nuestra madre la esclavizaron con una supervivencia incalificable durante cuarenta años, a tus hijos sometidos a innumerables adversidades, enfermedades y explotación.

De tus cuatro hijos, quedamos uno y yo, con el deseo de recuperarte y los otros encontrarte en el más allá... ¿Te han encontrado?

Como sabes aquellos días de infortunio, 12 a 14 de septiembre de 1936, de secuestro oficial, de traición homicida y fratricida, los llevamos clavados en el corazón; una herida que jamás cicatrizará aunque te recuperemos.

Si lo logramos, todavía una espina una espina nos seguirá pinchando al saber que los otros hermanos no han podido presenciar tus restos y más todavía pensar que Santiago, tú último hijo nunca te llegó a conocer.

Hoy con gran confusión, desesperación, dolor y constricción; no hemos conseguido la exhumación de la fosa común, ver tus huesos después de 86 años de espera. No tenemos palabras para transcribir la emoción que nos embarga; pero si es cierto que Dios nos reserva algo bueno, no dudamos que el mayor milagro será poder encontrarnos; será la mayor satisfacción, premio a nuestro trabajo y justicia divina, que no humana.

Tus hijos: Santiago, Santos, Domingo y Pablo.