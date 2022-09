Intercambio de golpes

Superados los 200 días de guerra, el Ejército de Ucrania ha provocado un verdadero punto de inflexión en el desarrollo del conflicto al recuperar 3.000 kilómetros cuadrados en la región de Járkov y en menor medida en el área de Jersón. Aunque Rusia ha presentado inútilmente el repliegue de sus efectivos como un movimiento destinado a concentrar recursos en Donetsk y en la ruta de Mariupol, la ofensiva ucraniana ha puesto en fuga al Ejército ruso de sus posiciones en el frente gracias al empleo de material de última generación enviado por los socios de la OTAN, una derrota aún más rotunda que el repliegue ruso en varios frentes tras su fracaso en Kiev. Al error de cálculo inicial de Vladímir Putin se añaden a la hora de repartir culpas la desastrosa planificación de la guerra por parte de los generales rusos y las deficiencias que los combates han mostrado en la logística, organización y calidad del armamento de un Ejército minado por la corrupción.

Lo que es absolutamente seguro es que ni el más pesimista de los generales temió una contraofensiva como la presente. Los planes iniciales eran un revival de Budapest en 1956 o Praga en 1968; un paseo militar hasta Kiev, el desmantelamiento del régimen ucraniano y la proclamación de un Gobierno títere. Después, la ocupación del este y el sur de Ucrania hasta Odesa. Nadie pensó en el Kremlin que pudiese darse una prolongada situación de estancamiento en los frentes ni un contrataque efectivo de Ucrania. Y nadie vislumbró tampoco el alcance y la efectividad que iba a tener la reacción occidental para auxiliar a Ucrania tal cual se ha producido.

Lo que ahora está por ver es si tal cambio en el frente propicia a la larga la apertura de negociaciones entre los contendientes, siquiera sea mediante potencia interpuesta, o sucede justamente lo contrario y la intensificación de los combates para la explotación del éxito, por parte de Ucrania, y para recuperar el terreno perdido, por parte de Rusia, llevan a una nueva versión de la guerra del péndulo, con avances y retrocesos extremadamente costosos en vidas y bienes pero insuficientes para decantar la suerte del conflicto. Que el ministro de Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, no haya descartado la vía negociadora, con todas las cautelas a que obliga la situación, es un primer indicio de que algo puede moverse; el comportamiento desafiante de Putin durante las maniobras militares celebradas en el extremo oriental de Siberia induce a pensar lo contrario. Tampoco parecen que se pueda contar para decantar el conflicto ni con una intensificación de la implicación en la guerra de la OTAN y la UE, hasta aparecer a ojos de Putin como beligerantes directos en la contienda, ni con que cunda el descontento en la retaguardia o las filas rusas.

En la estrategia del Kremlin sigue siendo fundamental provocar el mayor daño posible a sus economías, convencido el entorno de Putin de que en regímenes deliberativos como los europeos, con un peso específico muy importante de la opinión pública, las estrecheces que se prevén para el próximo invierno fracturarán a la UE. Pero es un hecho que los daños que debe afrontar la economía rusa, por no hablar de los reveses de su Ejército, son asimismo enormes, aunque Moscú lo niegue, y no es casual que algunos oligarcas empiecen a temer por la suerte de sus negocios. Puede Putin presumir en público de que las sanciones occidentales no han dañado sustancialmente el PIB del país, pero todas las estimaciones apuntan justamente a lo contrario.