Antisistemas

Siempre pensé en los antisistema como personas, jóvenes casi siempre, contraculturales, alternativos que «se oponen al sistema político o económico establecido» como lo define el diccionario de la Academia. Es más , cuando pienso en ellos me viene a la mente el movimiento okupa, comunas que todavía existen, o grupos con formas de convivencia no habitual autosuficientes y al margen de los canales de consumo… Nunca hubiese pensado que gente de orden, magistrados, juristas de reconocido prestigio, se comportasen como auténticos antisistema; haciendo uso de sus privilegios para boicotear el sistema que les da de comer.

Como decía el editorial de un periódico de tirada nacional el pasado día 13. «Es imposible digerir civil, moral y políticamente que quienes tienen en el cuerpo central de sus funciones la aplicación de la Ley, la ignore cuando les afecta». Me estoy refiriendo al boicot de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nombrados en su día por el PP, que en el día ultimo de plazo, el pasado 13 de septiembre, impidieron cumplir la norma aprobada por el Parlamento el pasado 27 de julio para renovar los dos miembros del Tribunal Constitucional que les corresponde al citado CG PJ.

No hay precedente en nuestra democracia de un obstruccionismo ilegal e irresponsable de esta magnitud, porque «no es una práctica dilatoria, es un sabotaje», desde un organismo al que tienen secuestrado desde hace casi cuatro años que debería haberse renovado.

Para más inri la escenificación de los dos magistrados nombrados por el sector conservador para negociarlo, retrasando la reunión cinco días por tener la agenda completa, y sin ninguna propuesta a pesar del retraso, es de nota. ¿Qué asunto puede ser más importante para un miembro de tan alto organismo que resolver este problema? La ejemplaridad social esperable en altos representantes queda totalmente definida.

Con actuaciones de este tipo, ¿cómo queda la imagen de la justicia?, ¿acaso no sienten que ellos son los principales detractores de la misma?. Con estas actitudes la imagen proyectada es la de una justicia politizada, y lo primero que piensa el ciudadano es que los jueces están respondiendo al «dictado» de uno u otro partido, aunque eso no corresponda con la realidad, porque el CGPJ es un órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Constitucional es un contrapoder del poder político. Pero el mal está hecho.

El deliberado pulso del CGPJ al Gobierno tiene todos los tintes de un desafío planificado. En el fondo la derecha libra esta batalla porque busca que uno de los poderes del Estado esté siempre en manos de un único signo ideológico. Con él no solo buscan tapar sus cloacas sino utilizarlo como ariete en su oposición política.

Con esta obstinación del PP en no renovar durante casi cuatro años el Consejo General del Poder Judicial, cabalga implícitamente la idea que han verbalizado infinidad de veces desde la toma de posesión del gobierno de coalición, la de considerarlo ilegítimo, de no reconocerlo de facto. Con este razonamiento quieren llegar a las próximas elecciones para ver si pueden ganar y hacer el cambio entonces con arreglo a nuevas mayorías.

La irresponsabilidad de incumplir la propia Constitución, al igual que la Ley que obliga a los nombramientos del Consejo es una situación muy peligrosa. Jugar con fuego con estos temas en un sistema democrático es imperdonable, porque las democracias perviven en el respeto a toda clase de normas y procedimientos, y romperlas o saltárselas a capricho es un camino muy peligroso para la supervivencia de las mismas.

En estos temas no vale decir que todos son iguales o que aquí el que no lo hace es porque no puede, como vienen sosteniendo algunos medios de comunicación o sesudos tertulianos. No hay equidistancias que valgan, no vale la llamada por igual a los dos partidos, porque la responsabilidad es solo del PP.

«La democracia genera por sí misma fuerzas que la amenazan, y la novedad de nuestro tiempo es que esas fuerzas son superiores a las que las atacan desde fuera. Luchar contra ellas y neutralizarlas resulta más difícil, puesto que también ellas reivindican el espíritu democrático, y por lo tanto parecen legítimas», dice Tzvetan Todorov en Los enemigos de la democracia editado por Galaxia Gutemberg. Tomemos nota.