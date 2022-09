En 1969 escribió Frederick S. Pearls que Einstein le había dicho: «Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro».

A lo largo de nuestra existencia, todos hemos escuchado tonterías. Decirlas es una patología contagiosa, que trasciende los tiempos. Podrá hablarse de una «tontemia» permanente, que las redes sociales ayudan a multiplicar. Desde que comenzó a aplicarse por algunos el «idioma inclusivo», el proceso es más manifiesto y viene relegando cantidad de vocablos de nuestro fascinante y rico idioma. No todos lo son en la misma medida. Padecemos una epidemia que ignora límites y rectificaciones: la estupidez. Tristemente, el morbo no perdona y afecta a grupos y asociaciones, a la cultura, la política, la universidad, la justicia y las instituciones. En suma, a la sociedad.

En mis vacaciones de verano suelo visitar dos ciudades, Argamasilla de Alba y Villanueva de los Infantes, que estimulan especialmente mis receptores neuronales. ¿Si será al captar partículas de los aires que respiraron, en su día, Don Miguel de Cervantes en la una y Don Francisco de Quevedo en la otra? Cervantes representa el anhelo constantemente frustrado del pretendiente de corte. Quevedo interpreta el desengaño acerbo, cáustico y desapacible del cortesano.

Sus andares vitales discurrieron por caminos distintos, pero no me parece que por divergencias ideológicas. Ambos fueron genios peculiares, cada uno a su manera. Cervantes, más pacífico y desengañado. Quevedo, cáustico en extremo. Ambos parecieron vivir en un mundo que no los comprendía, defraudados de la vida social y política de la España del siglo XVII. Y eso, sin ser exactamente fracasados. Pero con una decepción psicológica semejante a lo que percibimos en siglo XXI.

Tampoco Gracián se libró del fracaso del genio. Acaso escribió por eso: «Son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen (…) Con estar todo el mundo lleno de necios, ninguno hay que se lo piense, ni aun lo recele». Ni sabe que es necio ni lo sospecha. Leyendo este aforismo, por lo que sea, pienso más en nuestro Gobierno que en otras posibilidades: azares del decurso mental. Ni Cervantes ni Quevedo eran franquistas, ni feminazis, sino excelsos escritores, grandes poetas, talentos descomunales. Pues bien: ambos fueron igualmente amantes profundos del feminismo biológico, generador de placer y descendencia. Propietarios de su sexo y de su práctica en la que utilizaban sus instrumentos naturales, acompañados de suspiros, lamentos del alma, junto al verso y la palabra que describían la vivencia apasionada. Cultos y doctos.

Indica Jean-François Marmion en su libro El triunfo de la estupidez que esta nos acaricia a todos a diario. Todos la soportamos, ya sea la nuestra propia o la de los demás. Podemos ser tontos por torpeza, por ignorancia. Hasta ahí no es muy grave. Pero también se puede ser un estúpido profundo, irreversible, capaz de llegar a ser uno de esos políticos que al mentir hacen al ciudadano más estúpido, más odioso y más binario. Todos tenemos en mente algunos especímenes. De esta categoría nuestro país tiene una extensa proporción.

Expresan un postureo vacío que pretende impresionar con las formas. Son superficiales. Mencionan a Marx, o a Lenin, sin haber pasado de los prólogos. Exhiben títulos de los que carecen o que han comprado por diversos modos. Los de veras preparados están atareados con el desarrollo de sus aptitudes y en la búsqueda de su camino profesional en el mundo de la realidad. Y ese talento incomoda a los estúpidos porque los deja en evidencia. Miremos esto: en los países con mucha presencia de estúpidos en el Gobierno la inversión pública en Investigación y Desarrollo es poco relevante. Se trata de una proporción inversa.

El estúpido transcribe el comportamiento de una especie que considera diferente y superior social y políticamente y lo hace exhibiendo una altanería y superioridad en sus actitudes. Se transparenta su desprecio a las personas de opinión diferente y muestra atención negativa a quienes no lo acatan, sea por su patrimonio, educación, nivel político, alcurnia o superior criterio. Como si fueran parásitos sociales o gusanos, seres faltos de los atributos que complacen y convienen el estúpido cuando se hace con el poder.