Nos agobia la sensación de vacío porque estamos llenos de ocupaciones. Pero si estamos a gusto, preferimos el postureo de felicidad antes que disfrutar de nuestra propia satisfacción. Conocemos la saciedad de nuestro cuerpo, pero no sabemos nada sobre el volumen de la capacidad psicológica que nos reconforta. Reflexionamos en voz alta, con un pensamiento irresoluble, manifestando que nada nos llena. Es imposible llenar el vacío personal porque somos recipientes vitales y no huecos humanos.

Nuestro comportamiento se basa en la transferencia social multipolar. Las emociones, los sentimientos y los pensamientos, más o menos triviales, nos llenan y vacían de forma dinámica. Hay individuos a los que no les complace tenerlo todo. Quienes carecen de lo básico disfrutan con lo simple (¿o era lo sencillo?).

¿Recuerdan al niño del palo navideño? Sí, pero no. En realidad se acuerda más del palo que del chico. La emoción del anuncio televisivo nos grabó en la memoria, como protagonista, al palo y no a la criatura. Por cierto ¿qué publicitaba? Un comportamiento equilibrado es más interactivo que creativo. La pasividad del que sólo espera recibir es tan frustrante como la hiperactividad de quien sólo sabe ofertar.

La contradicción del insatisfecho reside en que se está quejando de un empacho mental. Hay una diferencia sustancial entre aquellas personas a las que nada llena, y otras, que se sienten vacías. No hablo del aislamiento anhelado, ni de la grave pandemia de soledad indeseada que, sobre todo, perjudica a nuestros mayores.

En psicología, el vacío existencial puede ser un síntoma que antecede a la depresión. La incapacidad de llenado, en cambio, tiene que ver con la ansiedad que provoca una frustración incapacitante para resolver problemas y tomar decisiones. Los humanos no somos depósitos andantes que necesitemos repostar combustible o aflojar presión de nuestros neumáticos psicológicos. Somos los pasajeros y no los vehículos de la vida. Disfruten del viaje de ida, que todos tenemos pagado, sin agobiarse por ahorrar para el de vuelta. No hagan caso de los profetas de tantas aseguradoras religiosas que les piden un impuesto al contado de su felicidad, como supuesta inversión para su futuro virtual, mientras utilizan su confianza y su dinero para el enriquecimiento de cada credo.

Las exequias de Isabel II protagonizaron el entierro más largo del mundo. Estuvo tan vacío de vida como rebosante de ceremonia. Tanta pompa fúnebre, ante un erial de vitalidad, hizo del sepelio un funerial en el que los asistentes reales se preguntaban si asistían a su inhumación como forma de gobierno.

En España el debate se centra en los impuestos. La lógica de que paguen más los que más tienen, parece lo más revolucionario del sentido común, y viceversa. La izquierda también tiene derecho a gobernar sin complejos para defender a las clases medias y trabajadoras. Una respuesta directa y desinhibida frente a los del PP (Protegemos Poderosos), es la iniciativa que demanda la mayoría progresista. Pedro Sánchez ha estado en la ONU y anuncia su candidatura a la Internacional Socialista. El presidente toma el mando ante la previsible invasión extraterrestre y el futuro apocalipsis zombi. Todo controlado.

El miércoles estuvo el líder de la ultraderecha en Zaragoza. Vino contento porque entendió que la charla era en el «machirulo».

Se mosqueó a la entrada del acto mientras sonaban por megafonía las voces de Los Del Río: «Macarena, Macarena, Macarena/que te gustan las movidas guerrilleras/ aaarré». Abascal prefiere los debates con acólitos anónimos que no le lleven la contraria. La pelea con Olona se acerca al famoso Voxing Day, tras anunciar un acto conjunto con Mario Conde. La explosión de moco verde va a esparcir slime por muchos caras al sol. Entre un Feijóo al ritmo económico de Ayuso, y los ultras, en plena crisis de centrifugado, los conservadores están que lo juran todo.

En fin, si se quieren divertir disfruten con la obra teatral de Oregón TV. Lambán crece cuando deja de ser su personaje. Por eso triunfó como actor en el espectáculo oregonés. Don Javier, con esta interpretación, adelanta por la izquierda a Azcón en la avenida de las estrellas. Su estilo fusiona el método de Stanislavsky con el gracejo ejeano. Otra opción es ir la próxima semana al XVIII Congreso de Morfólogos en la Universidad de Alcalá. Yo me apunté una vez, pero acabé en un seminario de formología y tanatopraxia, aprendiendo a conservar tejidos. No sé qué pudo pasar.