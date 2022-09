Topar la especulación

Confiésenlo. Si a cualquiera de ustedes le interrogan sobre el significado de topar, hace un par de semanas hubieran errado su respuesta. Porque no vale lo que pone en el diccionario. Eso de chocar o embestir a algo no se lleva en este mundo putiniano. Si tiramos de imaginación, hubiéramos conjugado el verbo con cosas de topos, los que se infiltran en bandas enemigas o los que se nos comen la zanahoria en el huerto. Elijan. Pero eso de poner un tope a los precios suena raruno, a tragaderas de anglicismo, es decir, palabro que nos han colado las plañideras de la Queen «by the face».

Topar ha entrado en el debate político como un elefante en una chatarrería, al menos si la chatarrería no está en Botswana y no haya un emérito en las cercanías, que todo hay que explicarlo. Vamos a lo que vamos. Unos y otros especulan sobre la posibilidad de colocar máximos al valor monetario de productos básicos dada la que se avecina, que ya no es una serie de risas de la que el niño saca la peor de las ocurrencias, sino un invierno en el que van a cobrarnos el gas como lingotes. El rincón de la derecha despierta los fantasmas bolivarianos pese a que democracias liberales pecan de un intervencionismo que ríete de John Maynard Keynes o del papito Primo de Rivera por decir algo más patriota. En la esquina izquierda se agita la posibilidad de vender una cesta de la compra ajustadita a los salarios vapuleados por la inflación para que el proletariado de clase media pueda comer garbanzos mientras le atracan en cada gasolinera. Ni tan mal. El libre mercado es lo que tiene. Que te montan un cisco en Ucrania y pagas el aceite de girasol en Tolva a riñón extirpado. Por suerte, han venido al rescate las grandes cadenas de los ultramarinos. A euro, señora, le vendo la lata de fabada. El argumentario comercial del buen samaritano. Y seguro que ayuda. A la gente que le va reguleras y a sus cuentas. Ningún movimiento es gratis. Ni a euro, señora. Estos artificios de topajes privados suenan a cuerno quemado cuando uno comprueba cómo se inflan por intermediarios y distribuidores los precios de alimentos, que poco dan al que los produce, más si son pequeños agricultores y ganaderos. Los sindicatos instan a que se ejecute de forma efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria, con controles que impidan los abusos, la venta en origen sin cubrir ni los costes y se apliquen márgenes de beneficio justo para productores que no repercutan en los consumidores. Topar a los especuladores. Una buena forma de apostar por el campo de verdad.