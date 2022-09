Descubramos quiénes somos y para qué

Es curioso comprobar cómo suceden las cosas, dependiendo del momento en el que vivamos, y, sobre todo, cómo se transforma nuestro nivel de conformidad y en especial el de reivindicación. Sin embargo, deseamos continuar subiendo escalones en esa pirámide imaginaria que nos proporciona el estatus que creemos que nos merecemos. Por el contrario, quiero que también se entienda que hay grupos que necesitan salir de la posición en la que se encuentran y conseguir una condición en la que despertarse por la mañana no les conduzca al temor de no poder hacer frente a un día sin esperanza.

Somos todos los que pertenecemos a lo que conocemos como clase media, los que no terminamos de ubicarnos en esa situación y deseamos que individualmente no dejemos de ascender en nuestras demandas. Es necesario que proyectemos nuestra visión en lo que acontece con muchos pueblos, que su único pensamiento es saber si podrán comer, lo que sea, cada uno de esos mismos días que amanecen para todos sin distinción.

Pues analicemos dónde nos encontramos, los que por suerte podemos leer este artículo, y comparemos diferencias. Estoy seguro de que por encima de nosotros encontraremos pocas y ninguna que nos coloque en cero, sin embargo, observar hacia abajo nos mostrará unas condiciones de absoluta calamidad, siendo para ellos su horizonte.

Si hasta aquí hemos aceptado quiénes somos de verdad y cómo la suerte cayó sobre nuestro tejado por vivir donde vivimos, ahora deberíamos entender cómo podemos admitir no hacer cambios en aquellos lugares y situaciones difícilmente aceptables para ninguno de nosotros.

Con toda seguridad, es fundamental conseguir que entendamos la realidad de quiénes somos y cómo es nuestra sociedad. Para ello debemos empezar por no dejar que mensajes que tienen intencionalidad de aprovechamiento de nuestros sentimientos o nacen de una incultura de la que quienes la pregonan hacen gala, la ignorancia es muy atrevida. Últimamente estoy leyendo y escuchando, en especial en las redes sociales, que nos están queriendo hacer un país comunista, estilo Venezuela; voy a partir de la premisa, falsa, por supuesto, de que algunos líderes políticos así lo desearán, pero de verdad consideramos que esto tiene la más mínima oportunidad y que los ciudadanos lo permitirían. Ya está bien de que nos envíen mensajes que están basados en considerar que los receptores, es decir nosotros, somos tontos e incapaces de pensar, y, sobre todo, que vamos a permitir que nos cambien la vida que nos hemos ganado en este periodo democrático. Todavía quedamos muchos que hemos vivido, y otros lo recordarán, el franquismo y quiero afirmarles que tanto el comunismo como el franquismo son dictaduras y ya hemos pagado nuestra cuota parte de conocimiento de ellas.

Pero las personas que vivimos y sufrimos esa nefasta etapa tenemos la obligación y la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones que solo se pueden tener conceptos, tan fundamentales, como la libertad y el respeto en el modelo sociedad en el que vivimos ahora, además disfrutar de un sistema de apoyo al bienestar que garantiza unos servicios públicos necesarios, sanidad, educación, dependencia y otros.

No es concebible que el panorama que tenemos sea una permanente discusión sobre quién lo hace peor. Debería ser más lógico y, sobre todo, más beneficioso para el conjunto de la ciudadanía entender que con la aportación positiva de todos, las soluciones son mucho más fáciles y eficaces para las personas que convivimos. El significado de esto es conseguir un sistema que reconozca y defienda los intereses de cada uno.

No es posible que los partidos políticos estén posicionados solo en grupos de ciudadanos, porque entienden que responden mejor a sus intereses electorales y, de esta forma, consiguen una especie de ejército que actuará contra quienes defienden otras posiciones; no podemos vivir en una sociedad tensionada, la vida, sin que nadie la condicione, ya es bastante compleja y por tanto nuestro interés es poder facilitarla para el conjunto.

No se puede entender que la crítica política sea una guerra abierta en la que todos seamos enemigos. ¿Adónde nos conduce esta forma de ser? A una crisis detrás de otra, que toma tal continuidad que es un no salir de ninguna. Ahora estamos en la famosa crisis de la inflación, los precios se desproporcionan y los ingresos no por lo que disminuye la demanda y esto se convierte en una espiral de la que es difícil salir. Pero lo peor es que cuando técnicamente se consiga moderar el IPC, los precios quedarán en su última subida, no disminuirán, ni tampoco se posibilitará que el poder adquisitivo se coloque en el nivel de los precios, para subirlos se encuentran todo tipo de razones, para bajarlos ninguna.

No me importa decirlo una y otra vez, una sociedad sin cultura ciudadana no lo es y provoca que vivamos crispados y con un permanente recelo por vigilar quién será el enemigo que, por una razón u otra, nos va a atacar. No vivamos enfrentados: ¿adónde nos lleva esto? A ningún sitio, evidentemente. Eduquemos en una forma de vivir que implique la complementariedad de unos con otros, el respeto general, el pacto del acuerdo. Y además tener claro que cuando se aprueban unas normas se hace para el conjunto y no para ser derogadas en cuanto otra mayoría ocupe el liderazgo social. Reflexionemos sobre cómo el entendimiento tiene más ventajas que el enfrentamiento.