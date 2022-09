'Dreamers'

La vuelta al trabajo, septiembre y la vida me han producido este año un tremendo cansancio, así que, casi sin quererlo pero sin evitarlo, caigo en profundos sueños en el sofá de mi casa mientras intento inútilmente ver alguna noticia. No llego a ver ninguna, pero a cambio, perfectamente desinformada, tengo sueños culturales. Permítanme que les refiera uno que me dejó en un estado un poco zombi entre la aceptación y la extrañeza: la cuestión es que volví a soñar con Pérez Reverte. Y sí, me volví a liar con él. No me pregunten por qué. No soy yo, es mi subconsciente.

Yo lo esperaba en una especie de andén, pero frente a mí no había raíles sino un inmenso mar de plomo que reflejaba un cielo muy gris. Él venía en barco. Recuerdo que llovía y que llegaba a mí con pipa de marinero, mochila y mirada melancólica y, nada más vernos, nos abrazábamos como si después de muchos años de malentendidos todos se hubieran disipado de repente. Yo me quedaba allí, sujeta a la calidez del jersey de lana como un animal sediento se amorraría a un pilón, aspirando la dulzura olorosa del tabaco de pipa, por entero envuelta en su mirada de comprensión. Él echaba la cabeza ligeramente hacia atrás para mirarme y me quería. Nos besábamos. Llegábamos a casa. Pasaban cosas. Y luego desayunábamos en la terraza de una plaza enorme, soleada y casi desierta, como de Venecia abandonada, y allí estábamos, guapos y felices, vestidos de verano y comentando cuestiones del periódico y de Juan Manuel de Prada y de nuestros muebles. Era maravilloso el desayuno, con café caliente y pan inglés y un montón de mermeladas de colores. Era maravilloso estar allí como extraños turistas y quererse tanto. Desearía que todo esto tuviese una enseñanza, pero no la tiene. Sin embargo, sigan nuestro ejemplo y tal vez el lunes les traiga sueños y Venecias perdidas.