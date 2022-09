«Tenemos el mayor presupuesto de la historia en Sanidad y una plantilla en el Salud de 15.200 personas cuando en 2015, en la legislatura del PP, eran 11.000. Si algo se caracterizó su mandato fue por eso, por recortar». Son declaraciones de la consejera de Sanidad a este periódico, un poco cansada ya, se le nota, de tanta mentira y falta de rigor de los del PP en el debate parlamentario. Y no sé cómo no les recuerda los 50 millones que ha habido que pagar a los médicos que ilegalmente mandaron a su casa. 50 millonazos que se podían haber utilizado mucho mejor. Hablan mucho, blablablá, con poco sentido y escaso conocimiento, e incluso de manera contradictoria con sus verdaderos intereses, pero nunca hablan de su programa oculto. Lo que ocultan es que la derecha no quiere servicios públicos fuertes que respondan a las necesidades de toda la población.

Cuando parecen defender lo público es puro engaño, porque en política, como en todo, lo que cuentan son los hechos. Y es un hecho que su opción es disminuir el Estado, deteriorar lo que es de todos. Su opción es lo privado, como ese hospital que han autorizado y que para acceder a él, los que quieran, tendrán que pagar. Y es un hecho que solo defienden los intereses de los que más tienen y por eso no reclaman un sistema fiscal más justo y se olvidan de que la Constitución (art.40) habla de una distribución de la renta regional y personal más equitativa. Y que en su art. 1 la justicia y la igualdad son proclamados como valores superiores. Lo que hacen es bajarles los impuestos a los más ricos y tan orgullosos de hacerlo. Esos son sus verdaderos intereses. Cuando proyectan, o lo hacen realmente, bajar los impuestos, lo que están haciendo es justificar futuros recortes de lo público, menos presencia del Estado, menos mecanismos de solidaridad y más desigualdad. Para eso gestionan. 50 millones. Recuérdeselo, consejera. Las veces que hagan falta.