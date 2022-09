Por fin algo de luz en el PSOE. Mientras la ministra de Hacienda defendía que bajar impuestos es beneficiar a una minoría, el líder valenciano Ximo Puig estudiaba una rebaja fiscal en el IRPF para aquellos que cobran menos de 60.000 euros. En este sentido ya se abre el presidente Lambán, aunque tarde. Excesivamente tarde. Sólo lo ha hecho cuando ha visto que hay una ola de indignación en la ciudadanía por la deriva inflacionista y que la bajada de impuestos es apoyada por una mayoría. Porque sí, hay que decirlo: bajar impuestos no es provocar recortes. Ni atender sólo a los privilegiados.

Con cirugía fiscal y sentido común, se pueden plantear rebajas a la clase más perjudicada y trabajadora para paliar la crisis que sufrimos. Es más, a los agoreros que claman al cielo porque el Estado dejará de recaudar hay que insistir que el nivel de recaudación ha sido histórico. A más inflación en los precios con el IVA atornillado, mayor recaudación para las arcas públicas. En cifras: el Estado tiene 8.000 millones de euros más que el año pasado.

Puig abrió el camino en el PSOE que ya adelantó el PP de Feijóo y Lambán se mueve con la inercia del contexto. No se adelantó a la rebaja fiscal, que ya era un clamor en la calle, y tachó de paranoico a Azcón. No es momento de que la improvisación marque la agenda del presidente Lambán. Ni tampoco que sus socios del cuatripartito rechacen la bajada de impuestos a la clase media y trabajadora. Es cuestión de llevar la iniciativa y no dejar que te arrastre la marea. Y todo sin olvidar que Aragón está en los puestos de arriba de altos impuestos de las comunidades en IRPF, Patrimonio y Donaciones. Con unos servicios públicos que ni siquiera están entre los más valorados. Para reflexionar. Y para actuar. Hay que bajar impuestos.