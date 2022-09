Ghots, again

El frío repentino de los últimos días ha borrado de un plumazo el verano y nos ha posicionado en el invierno, en el consumismo navideño y en los fantasmas de Dickens, que pronto estarán entre nosotros una vez más. Tal es el caso de Italia, donde el fantasma de las Navidades pasadas está de visita. Comienza la nueva era Meloni. La que fuera ministra del gabinete de Berlusconi más joven de Italia, una autoproclamada admiradora de Trump, se convertirá en breve en la primera mujer en dirigir un gobierno en su país, gracias a la rotunda victoria de su partido, los Hermanos de Italia, nombre tomado de la primera estrofa del himno nacional italiano. No podía ser de otro modo, teniendo en cuenta el ADN populista del que bebe esta periodista y política romana que se declara cristiana y proclama el «amor fraternal», para a renglón seguido, denegar con orgullo la entrada de barcos llenos de refugiados desesperados.

El país parece estar tan lleno, que ni siquiera hay un establo bíblico para ofrecer «Dios, patria y familia». Bendito nuevo status quo postfascista cacareado en los medios de desinformación. Para nada coqueteos con la historia fascista de hace no tantos años en la nación de la bota. De ahí, ese vehemente lema Meloni: «Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas».

Quizás si el 40% de italianos que no votó hubiera visto el fantasma del futuro y votado en consecuencia, podría haber un verdadero espíritu navideño en el aire.