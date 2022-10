Las disputas Lambán-Azcón van para largo

S ería bueno que los dos grandes líderes de los dos partidos mayoritarios en Aragón, el socialista Javier Lambán y el popular Jorge Azcón, se enfrentaran a cara descubierta por lo que uno y otro pretenden hacer en favor de la ciudadanía en los próximos años, cómo resolver la crisis económica, soluciones a los grandes y eternos problemas de la comunidad y, en fin todas esas cuestiones que sirven para que el territorio avance. Sin embargo, estamos asistiendo a disputas continuas, a rifirrafes cotidianos que conducen a más bien poco.

Ayer fue con la deuda del tranvía. La DGA tiene que pagar casi 25 millones por este concepto y así lo ha dicho ya la Justicia en sentencia firme. Es una deuda que Lambán se encontró pero ahora ya toca abonar, aunque el momento no sea el mejor. Los ciudadanos quieren que sus políticos, sus gestores de la cosa pública, cumplan como lo hacen ellos con sus obligaciones y no se puede estar más tiempo amenazando con hacer lo mismo que el otro ni echándose en cara incumplimientos. Ambos ganarían mucho si se sentaran y desatascaran todos los temas pero de verdad y les dijeran a los ciudadanos que ya no hay asuntos pendientes, porque eso beneficia a la calle. De lo contrario, se van a agotar hasta mayo reprochándose de todo y van a conseguir la indiferencia de la gran mayoría de zaragozanos y aragoneses. Lambán y Azcón son los grandes líderes políticos del momento y tienen que demostrarlo.