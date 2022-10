‘Elloístas’

El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere vivir. Esta frase de Oscar Wilde define a la perfección a quienes anteponen el interés propio al ajeno. En realidad describe a los humanos, porque el instinto de supervivencia es puro amor propio. El egoísmo natural es innato, necesario y saludable. Podemos sacrificar la propia vida en favor de nuestra prole. Pero ¿por un desconocido? También. El altruismo es un comportamiento que estudiamos en psicología social.

Valorar conceptos morales como la bondad propia, y respecto al resto, compete a la ética y la filosofía. La mezcla de estos ingredientes, en relación a la conducta personal, contamina conclusiones más llamativas que científicas. Una primera idea es que el altruismo puro no existe. Siempre se podrá encontrar un instinto, una razón humana, una convicción ideológica o una creencia ficticia, para explicar el sacrificio propio en favor de los demás.

En situaciones como estas las personas hacen el bien a otras. Pero podríamos justificarlas todas, porque los protagonistas siempre obtienen un beneficio propio. Como mínimo, satisfacen su deseo de ayudar a los demás. Quienes tienen convicciones religiosas son de los más egoístas, ya que se sacrifican para conseguir su propia vida eterna. Los pragmáticos son solidarios porque, de no serlo, les persigue el código penal.

También sabemos, por eso del qué dirán, que colaboramos más con el prójimo si nos sentimos observados. A finales del pasado siglo se diseñó un experimento para analizar conductas «samaritanas». Dos actores se tumbaron en una acera, a plena luz del día, en dos calles cercanas del mismo barrio. Uno, vestido de vagabundo y en aparente mal estado, tosiendo y respirando con dificultad. El otro, con traje, ligeramente mareado. La mayoría de transeúntes no se acercaron al indigente y acudieron con rapidez en auxilio del ejecutivo. En el cuestionario posterior justificaron su inhumana conducta por razones que achacaban a la propia víctima (estaría borracho, no acudió a los servicios sociales o podría ser peligroso).

Los bondadosos que socorrieron al elegante enfermo, manifestaron que siempre colaboran en situaciones similares, que era su deber cívico y que esa persona necesitaba ayuda médica. En resumen, ayudamos a otros si los consideramos merecedores de nuestro apoyo. No se asusten de ese monstruo que habita en nosotros. No todo está perdido. A pesar de lo llamativo de este caso, no debemos confundir el altruismo con el sacrificio irracional. Las conductas solidarias permiten optimizar una ganancia global, incluso perdiendo individualmente.

Lo lógico es que tomemos decisiones egoístas, eligiendo lo que más nos conviene. Sin embargo, comienza a ser habitual que el interés propio se sustituya por priorizar el mal ajeno. El egoísmo natural deja paso a su versión salvaje. Apoyamos a otros, con los que no necesariamente nos identificamos, para que perjudiquen a los supuestos adversarios, y así salgamos ganando sin que nuestra conciencia sufra. Nos viene bien que sean «ellos» los que machaquen a los demás, en beneficio propio. Nos convertimos en elloístas.

Lo ocurrido en las elecciones de Italia, con antecedentes en otros países, tiene mucho de egoísmo brutal, tanto a través del voto anónimo como de una abstención impetuosa. El problema para las democracias es que lo que analizábamos como una respuesta de rechazo al sistema, se ha integrado de forma natural en el sistema como respuesta «elloísta». En Italia, lo peor no ha sido el apoyo ultra. Lo preocupante es que la inmovilización activa está sustituyendo a la desmovilización apática. Lo bueno es que los «tres temores» (Meloni, Salvini y Berlusconi) no tienen mayoría para ser los «tres tumores».

La derecha trina consigue un 44% del voto. El bloque de la izquierda, con Cinque Stelle, suma un 49%. Todo, con una abstención global del 36%, pero que llega al 50% en el caso de los jóvenes y en el sur del país. Los italianos votan a líderes que tienen partidos y no a formaciones con militantes ¿distopía local o actualidad global?

Para vencer a tanto elloísta se requiere una movilización activadora que tenga en cuenta la psicología social. La motivación activa la conducta y, a veces, pensamos que la mera activación impulsa el voto. Error. Necesitamos una motivación inicial que sumar a la razón ideológica, y a la emoción de la solidaridad humana, capaz de llenar las urnas sociales de votos altruistas para que todos ganemos colectivamente.