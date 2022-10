El guirigay de los impuestos

Es costumbre inveterada que los ricos no paguen impuestos. En la Antigüedad no lo hacían, aunque algunos lavaban su mala conciencia regalando a la plebe juegos circenses, combates de gladiadores, hogazas de pan y otras dádivas semejantes. En la Edad Media los nobles quedaban exentos de tributar, como también lo estaba la Iglesia (que sigue igual dos mil años después de su fundación). Quienes acarreaban con todo el peso impositivo (o la carga fiscal si ustedes prefieren) eran los trabajadores (no me cuenten a los esclavos y siervos, que curraban de sol a sol y a lomo caliente por un plato de gachas y medio nabo), los artesanos, los comerciantes y algunos profesionales liberales. En el Imperio romano y en los reinos medievales ser rico, noble o eclesiástico conllevaba el privilegio de exención fiscal.

El triunfo del capitalismo y el ascenso de la burguesía al poder político obligó a pagar a los ricos; pero estos, en su magnánima filantropía, no tardaron en componérselas para evadir el pago de impuestos, bien fuera mediante ingeniería contable, creación de sociedades interpuestas, facturaciones cruzadas entre empresas o con operaciones en sociedades de inversión de capital variable, las famosas sicav. Vean la ley 35/2003 de 4 de noviembre, o el decreto 1/2010 de 10 de julio, modificado el 4 de octubre de 2011, y se troncharán de la risa tonta, antes de sentirse como verdaderos tontos de baba al enterarse de los privilegios fiscales a los que pueden acceder quienes tienen más de un millón de euros. Todo esto sin contar con la evasión, más o menos legal y, desde luego, casi siempre consentida, de capitales a paraísos fiscales que gobiernos de todo tipo, bancos centrales, banca privada y fondos de inversión consienten y toleran, e incluso apoyan con verdadero entusiasmo, como es el caso de Gibraltar, Luxemburgo, las islas británicas del Canal de la Mancha, las también británicas Islas Caimán, Andorra, ciertos territorios de los Estados Unidos y varias decenas más de lugares donde la piratería contemporánea supera con creces las fechorías de los idealizados corsarios de las películas de piratas. Ahora que en España se ha desatado una alocada carrera por rebajar la tributación (ya dijo esa lumbrera de la economía que era Rodríguez Zapatero en declaraciones a El País el 16 de marzo de 2003, que «Bajar impuestos es de izquierdas»), los más ricos saben que, aunque asegura el Gobierno que pagarán más, ellos van a ser los principales favorecidos por este tremendo guirigay. Al tiempo.