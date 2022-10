¿Y la solidaridad constitucional?

La Constitución de 1978 adoptó una fórmula descentralizada en el reparto del poder político, bajo la denominación de Estado de las Autonomías. La decisión del constituyente español se expresa en el artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

De lo dispuesto en el precepto constitucional citado debemos deducir tres elementos fundamentales en la vertebración política de nuestro país: la unidad del Estado español ⎯principio de unidad⎯, la descentralización del poder político en unidades territoriales subcentrales ⎯principio de autonomía⎯ y la exigencia de un comportamiento solidario entre nacionalidades y regiones ⎯principio de solidaridad⎯. El artículo citado refleja la convivencia de dos tendencias opuestas en el ordenamiento constitucional: la disgregadora que se acoge al derecho de autonomía y la unitaria que pretende la pervivencia del Estado español como entidad jurídica. En este contexto, la proclamación constitucional del principio de solidaridad es la clave de bóveda de la nueva estructura territorial que se adopta: sin solidaridad no sería posible la convivencia entre los diversos territorios que integran el Estado español, habida cuenta de los desequilibrios económicos y la diversidad cultural. Así pues, la solidaridad es el principio de articulación que permite la integración de los intereses particulares ⎯a los que atiende el principio de autonomía⎯ y los intereses generales ⎯contemplados en el principio de unidad del Estado.

En definitiva, el artículo 2, que aparece en el Título Preliminar de la Constitución, en una posición privilegiada, determina su condición de fundamento político del Estado y, como tal, sirve de base a todo el sistema jurídico. A este precepto, se le unen varios más que refuerzan la posición constitucional de principio de solidaridad y concretan su contenido:

En el Título VIII, De la Organización Territorial del Estado, en el Capítulo I, dedicado a los principios generales, el artículo 138.1 concreta la exigencia de solidaridad como patrón inspirador de la nueva estructura territorial. Las otras dos referencias expresas al principio de solidaridad ⎯artículos 156.1 y 158.2⎯ tratan de manera concreta los aspectos económicos y financieros.

Entiendo que nuestra Carta Magna hay que tomarla al completo, no parcialmente en aras a determinados planteamientos políticos, para los cuales solo existe una parte del artículo 2, «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de todos los españoles…» Y los artículos 135 y 155. Obviamente para estos el principio de solidaridad no existe, y no tenerlo en cuenta es un ataque frontal al espíritu de nuestra Constitución.

«Andaluces: Bienvenidos al paraíso», decía el tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al conocer la decisión de Juan Manuel Moreno Bonilla de eliminar el impuesto de patrimonio. Se podía leer al revés: condenados al infierno fiscal los residentes del resto de las comunidades autónomas. Moreno Bonilla dejó claro su objetivo: ¿cambiar el modelo económico de su comunidad? En absoluto. Robarle contribuyentes a la Generalitat, atraer catalanes agraviados por pagar más impuestos que sus pares madrileños y a partir de ahora andaluces. Un encomiable ejercicio de solidaridad con las comunidades que aportan recursos a los fondos de solidaridad que nutren los presupuestos de Bonilla.

La derecha española está desatada. Bajan los impuestos, sobre todo a los que más tienen, en momentos delicados para la economía. Solidaridad a tutiplén. Europa nos mira con estupefacción en unos momentos que se necesitan recursos públicos para hacer frente a la crisis energética. El artículo 31.1 de la Constitución habla de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad… Pagar quien más tiene es solidaridad.

Moreno Bonilla está en su derecho de ejecutar, dentro de sus competencias, la política fiscal que considere más adecuada. Lo que resulta reprobable es que haya reconocido abiertamente que suprime el impuesto de patrimonio y deflactará el IRPF para atraer a los contribuyentes de Catalunya. Eso no es aceptable ni ética, ni social ni políticamente. Es abrir una guerra económica y fiscal que no debería ni siquiera plantearse. La competencia fiscal es un comportamiento tan depredador como una guerra arancelaria. Llama la atención que un destacado dirigente del PP, gran defensor de la unidad de la patria española, quiera abrir más grietas en el territorio nacional de las que ya existen o reabrir algunas que están cicatrizando. Es una gran irresponsabilidad que el presidente de su partido, Núñez Feijóo, haya dado por buenas esas afirmaciones incendiarias. Cuando se acercan elecciones para el PP la catalanofobia es una fuente de votos. ¿Qué proyecto tiene el PP sobre España?

Mientras escribo estas líneas me entero que Ximo Puig en la Comunidad Valenciana ha decidido bajar el IRPF, chocando con la estrategia del gobierno de Sánchez. No obstante, la diferencia con Andalucía es clara. En Valencia se beneficiarán el 97% de los contribuyentes y en Andalucía será el 0,2%. Ni tampoco la pretensión de Puig sea la de abrir brechas territoriales, conocida su trayectoria política de tender puentes en este tema tan complicado.