Cambio climático y costumbres

Seguramente ustedes sepan que la moda viene de Francia. Ya saben, los diseñadores, las pasarelas, Louis Vuitton, etc. Pero igual no sabían que la corbata se popularizó y se extendió desde París porque la llevaron los croatas allí en el S. XVII. Asimismo, el origen de los trajes es de la misma época y lugar, y desde allí conquistaron medio mundo. Por cierto, la finalidad de la corbata, además de estética, es la de cerrar el cuello de la camisa para que no entre el frío. Ahora, como diría Yolanda Díaz, les voy a dar un dato: en París rara vez llegan a los 30 grados

En uno de los muchos días en los que en Zaragoza hemos llegado a los 40 grados este verano, pasaba yo por el centro y me hacía cruces al ver a trabajadores de oficina con traje y corbata a las tres de la tarde, con todo el solazo. Me atrevería a decir que llevar esa ropa, con esas temperaturas, es hasta peligroso. Pero más allá de eso, esa vestimenta obliga a bajar más la temperatura de los aires acondicionados con el consiguiente gasto económico, energético y contaminación. Y me acordaba del exministro Miguel Sebastián que ya propuso, con sentido común, que se dejara de usar corbata en el congreso durante las épocas de calor. Resulta curioso observar que en otros lugares adaptan mejor sus costumbres a las condiciones climáticas. Policías con pantalones cortos en California (y en Murcia), conductores de autobús con pantalón corto en Berlín o jeques árabes con chilaba. Todo parece indicar que este ha sido uno de los veranos más calurosos desde que hay registros. Además, todas las predicciones científicas nos dicen que esto no solo no va a mejorar, sino que muy probablemente va a ir empeorando. Esto implica que deberíamos adaptar distintos hábitos sociales a esta situación, como cambiar los códigos de vestir. Acostumbrarnos a que el empleado de banca, el policía o el conductor del autobús puedan trabajar con pantalones cortos y por supuesto sin chaqueta ni corbata. En los meses de mayo, junio y septiembre los colegios e institutos deberían adelantar el comienzo de las clases para evitar las horas de más calor. Son medidas fáciles y sin coste que pueden mejorar la calidad de vida de mucha gente y además ahorrar energía. Para finalizar les diré que me consuela que la ropa que hay que llevar por convención social sea parisina. Imagínense que la hubieran inventado los esquimales.