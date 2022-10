El pasado 10 de septiembre, Cándido Marquesán, colaborador habitual de este diario, hizo un análisis muy interesante de algunas ideas y opiniones que vienen lanzándose sobre el futuro de las pensiones y los pensionistas en diferentes artículos y declaraciones. Viene a decir que hay interés en confrontar la situación de algunos jóvenes precarios, con salarios bajos y condiciones laborales de cierta marginalidad, con el pensionista de ingresos superiores y paga mensual, sin apenas gastos por haber criado ya a los hijos, haber pagado la hipoteca, y con los que el Gobierno tiene el compromiso de subirles las pensiones con arreglo al IPC tal y como dice la Ley.

Es más, en las tesis que él refuta hay quien llega a plantear que la aportación del Estado a través de los PGE (Presupuestos Generales del Estado) para paliar el déficit de la Seguridad Social podría usarse para hacer políticas para jóvenes, como si las dos cosas fueran incompatibles.

Como bien explica Marquesán, quienes así argumentan obvian que nuestras pensiones se basan en un sistema de reparto, fruto de un pacto generacional con nuestros hijos y nietos, en el que la sucesión en el trabajo permite el bienestar de los mayores en sucesivas generaciones. Lo hicimos con nuestros padres y abuelos y ahora lo hacen ellos con nosotros de forma solidaria.

Eso no quiere decir que la Seguridad Social no tenga problemas. ¡Por supuesto que los tiene! Pero el sistema de reparto con que venimos funcionando es el más sólido que existe. Si no, que se lo pregunten a aquellos que han funcionado con un sistema de capitalización, y que en la pasada crisis económica perdieron más del 40% de media de su valor.

El talón de Aquiles de este sistema no es solo su mayor o menor resistencia a los avatares económicos, sino el envejecimiento de la población. Porque aparte de que somos el segundo país con la mayor tasa de envejecimiento después de Japón, para 2025 hay una previsión de 11 millones de pensionistas que llegarán en 2050 a 17 millones, para ir modulándose este incremento en los años sucesivos. La ampliación de ocupación en sectores como el de la mujer, los jóvenes y los inmigrantes, permitirá mejorar las ratios entre afiliados/pensionistas que ahora mismo está en 2’21 cotizantes por cada pensionista, a pesar de tener más de 20 millones afiliados a la Seguridad Social y tener tres millones de desempleados.

Ese incremento de afiliación solo puede hacerse generando más empleo y también con políticas de conciliación que faciliten el aumento de la natalidad, la integración de inmigrantes a través de empleos normalizados, y sobre todo aumentando el empleo entre los jóvenes a edades más tempranas y en condiciones salariales y laborales que les permitan formar familias y tener hijos.

La S.S. es un ejemplo de reformas permanentes. Todos los gobiernos las han hecho y la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo es un acierto para estar permanentemente sobre las necesidades del presente y del futuro de los pensionistas. A pesar de que una de las funciones fundamentales en su creación era evitar el uso de las pensiones como arma electoral, sigue siendo enormemente válida.

A pesar de que la última reforma contempla un incremento de las pensiones con arreglo al IPC previsto, que el Gobierno se ha comprometido a incluir en los PGE de 2023, hay declaraciones de ciertos sectores que transmiten inquietud e inseguridad al pensionista. La primera la del mismo Feijóo, que cuando se le pregunta sobre ello, o no sabe, o no contesta. La del presidente de la CEOE y el Gobernador del Banco de España son siamesas, pues plantean un pacto de rentas que incluyan tributos, sueldo de los funcionarios, subida del SMI, y el incremento de las pensiones. Algunos medios de comunicación ya vienen escribiendo al dictado desde antes del verano contra la revalorización de pensiones con el IPC. Igual que fundaciones y gabinetes de entidades financieras.

Si envejecer no puede ser una tragedia sino un regalo de la vida, es imprescindible dar seguridad y confianza. Si además tenemos el sistema más equitativo de los países de la OCDE tanto por las diferencias entre pensiones como por la amplia cobertura de las mismas (96% de los jubilados) buscar la confrontación de jóvenes contra bienestar de los mayores es un absoluto despropósito.