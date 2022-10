¿Eso es fútbol?

A un equipo de fútbol se le puede perdonar casi todo: que tenga un mal día, un mal campo, una mala directiva, mala financiación… pero lo que no se le puede perdonar es que una y otra vez juegue mal al fútbol. Y eso es lo que lo que le está pasando al Zaragoza (dejemos de momento lo de «Real», pues no es un título para la Segunda División): que cada domingo juega peor.

Frente al Eibar, un equipo mediocre, el Zaragoza demostró por qué no puede ganar: porque no sabe jugar.

Durante todo el partido, sus jugadores (no «los míos», pues no tengo la menor sensación de que nos representen) fueron incapaces de crear una sola ocasión de gol. Todo lo que hacían era vulgar, defectuoso, inoportuno… Los pases les fallaban, no había orden en el centro del campo, la táctica brillaba por su ausencia, también la pizarra, también el talento…

Cualquier otro equipo aragonés de divisiones inferiores habría realizado mucho mejor papel ante un Eibar con diez jugadores en buena parte del encuentro y con solo nueve en la última media hora, debido a una doble expulsión.

La afición, lo último que le queda a este equipo sin otro equipamiento que la heroica ilusión de sus miles de abonados, asistió entre irritada y desmoralizada a una nueva y televisada manifestación de ignorancia futbolística por parte de «sus» jugadores.

Poco a poco, un año tras otro, liga tras liga, partido tras partido no solo el nombre de la ciudad, también esta magnífica base de aficionados zaragocistas se ha visto humillada y obligada a rugir en la jaula de una indigna Segunda División de la que no puede escapar. A base de decisiones mediocres, fichajes fallidos, esperanzas rotas y promesas incumplidas, los dirigentes y entrenadores han llevado al club hasta el nivel más bajo que se recuerda, lindante, como vimos contra el Eibar, con el fútbol-basura.

En los partidos de este Zaragoza ya no hay emoción, tampoco espectáculo, brillo, tragedia, inteligencia, belleza, intensidad o drama, sino el aburridísimo corretear de once millonarios por un césped y ante unas gradas merecedoras de ofertas de mayor interés.

Cuando un club está mal gestionado y su equipo juega mal al fútbol, ¿para qué abonar su incompetencia, invertir tiempo o dinero?