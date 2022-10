Quisiera ser lo más exacta posible en esta columna, aunque luego, cuando leo los comentarios de los lectores (los leo siempre) me parece que no me esfuerzo lo suficiente. Pero esta vez me voy a sobreesforzar. Habrán leído el titular, claro: para qué sirve un rico. Y cuando hablo de ricos no hablo de ricos productivos (empresarios, básicamente) que crean riqueza y puestos de trabajo. Esos tienen que existir, son muy valiosos para la sociedad, lo que no les exime de pagar sus impuestos como nos toca a usted o a mí. Yo hablo de los ricos improductivos. De los ricos sobrevenidos. De los que heredan, por ejemplo, y no han hecho ni la o con un canuto en su vida. Para qué sirven, me pregunto yo.

Gente forrada de pasta que picotea trabajitos para tener la sensación de que hace algo, o a veces ni siquiera eso. Gente que ve en las noticias (si es que ve las noticias) que los comedores sociales agonizan, por decir algo que está de actualidad, y no se le ocurre que con el dinero que tiene podría aportar algo a la sociedad sin tomarse mucha molestia (se lo puede hacer su gestor). Es que no se le ocurre. Gente que, como dice Feijóo, si tiene que pagar sus impuestos en España se irá a Portugal, donde le tratarán mejor fiscalmente y podrá ser todavía más rica. O que se empadronará en Madrid, según dice Díaz Ayuso, o en Andalucía, dice Moreno Bonilla, porque en sus comunidades les va a tocar pagar menos impuestos. Impuestos que irán a mantener el estado de bienestar de todos, aclaro, pero eso es una minucia. Ese es el tipo de rico que yo me pregunto que para qué sirve. ¿Algún rico improductivo lee esta columna? ¿Alguno me querría contestar? También me valdría algún político del PP...