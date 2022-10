Sensación de bucle, de sinsabor vital, de repetición constante de la misma película. Fiestas del Pilar. Salir, beber, el rollo de siempre, como decían los Extremoduro en su mítica y venerada canción. Incremento de los contagios postfiesta; reventa de banderillazos porque ya no saben que hacer con tanto estocaje, y porque les encanta tener a la población abducida bajo el mantra coviniano; mantenimiento de las P mascarillas en los transportes cuando en los bares, cines, conciertos, etc., nos hemos quitado el aliento con los de al lado; los precios por las nubes, tanto de la cesta de la compra como de los combustibles y la energía; los rusos malos y los ucranianos pobrecitos; los periódicos vendiendo la moto de que a nuestros gobernantes de turno les da por preservar los intereses de las clases desfavorecidas imponiendo para ello impuestos a las grandes fortunas; pero la vida sigue igual. Ni un mango en el bolsillo, ni tan siquiera para lo imprescindible; lo de llegar a fin de mes suena como a broma, ya ni llegamos a mediados o mejor dicho, iniciamos el mes con números rojos, y todo ello siendo conscientes de que no hay perspectivas de mejora a la vista, pues no hay trabajos, los pocos que salen, someten al individuo a un sistema de aniquilación todavía mayor que el esclavismo; los salarios anclados en el pleistoceno y requetecongelados, aunque bueno, siempre ha habido clases y clases, los funcionarios están de suerte ahora con la subida anunciada, también los jubilados (van a tener que ser ellos los que tiren del resto de los integrantes de la familia, eso si tienen la suerte de tener una pensión digna). Y ante semejante panorama, ¿qué hacen nuestros dirigentes? Nada. O sí: contribuir a este hartazgo mientras sus bolsillos están cada vez más rebosantes.