Europa, el continente cementerio

¿Existe mayor maldad que la guerra? No hay manera de erradicarla y mucho menos de los europeos. La historia de Europa ha estado sometida constantemente a esta lacra. Robert Menasse en su libro Der Europäische Landbote dice: «Si en un mapa de Europa trazáramos una línea roja allí donde ha habido en Europa contendientes en guerra, lugares que han sido campos de batallas y frentes, la red de las fronteras desparecería cubierta por el color rojo». El artículo de Javier Rodrigo Continente cementerio. Fascismo, heterofobia y violencia en Europa, 1914-1945, y el libro Una violencia indómita. El siglo XX europeo de Julián Casanova proporcionan una imagen perfecta de ese reciente pasado brutal.

Y hoy Europa de nuevo en guerra, como si sufriera de amnesia histórica. ¿No fueron bastantes los 100 millones de muertos en las guerras del siglo pasado? Por tercera ocasión en 100 años, hemos convertido a Ucrania en escenario de feroces y despiadadas batallas sin cuartel: las de 1918 a 1924 contra la revolución bolchevique; las de 1939 a 1945 por haber subestimado el nazifascismo y la actual. ¿No somos el continente de la Ilustración, de la democracia y los derechos humanos? No hay una sola nación ni al este ni al oeste en este pequeño cabo de Asia, que no tenga que hacer un examen de conciencia y cuya historia no esté llena de cadáveres, de torres de observación, de torturas y de exacciones. Tantas obras sublimes, tantas elevadas metafísicas y delicadas filosofías para acabar en guerras civiles, carnicerías, cámaras de gas, gulags.

No entro en las causas de la guerra de Ucrania, no sin afirmar que la primera víctima de la guerra es la verdad, según Esquilo. De ahí la importancia del relato. Según Eduardo Galeano, las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero.

Es condenable sin paliativos la actuación de Putin. Mas, no resulta irrelevante que Rusia lo ha dicho numerosas veces que fue engañada por Occidente por cuanto la OTAN (especialmente EEUU) no respetó el compromiso de no ampliarse hacia el Este. EEUU y Bruselas lo negaron. Mas, el pasado 18 de febrero el diario alemán Der Spiegel publicó: «Una nota de los Archivos Nacionales Británicos, que acaba de salir a la luz, apoya la afirmación rusa de que Occidente ha violado los compromisos adquiridos en 1990 con la expansión hacia el este de la OTAN».

¿Hasta cuándo la paz del mundo va estar en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que ese es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? ¿Debemos pagar todos los ciudadanos europeos los errores e incompetencias de otros? ¿A cuántos de nuestros dirigentes les hemos oído la palabra paz en estos últimos siete meses? Muy pocos. ¿A cuántos del envío de más armamento y más destructivo aún? A la gran mayoría. ¿Así pretendemos acabar con el conflicto? ¿Existen intereses de algunos Estados en que la guerra perdure?

En lugar de trabajar activamente para alcanzar la paz, han hecho justo lo contrario, alentar la guerra con más armas, lo que genera la reacción en igual medida del contrincante. Así, ahora nos encontramos con una escalada de violencia que podría agravarse con el uso de armas nucleares. Deberíamos ser valientes señalando que cualquier conflicto, incluso el provocado por un loco como Putin, se resuelve buscando la paz, no fomentando el incremento de la guerra y se busca la paz fomentando el diálogo, la negociación y el acuerdo. La única propuesta que apela a la diplomacia es la presentada por México en el contexto de la 77 reunión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en la cual se planteó generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz verdadera. Pero, claro, López Obrador es un bolivariano y socialcomunista.

Termino con una reflexión de uno de los grandes pensadores europeos del siglo XX. Giovanni Papini en su libro el Libro Negro, escrito en 1951, nos advirtió: «Esta enfermedad, lo mismo que todas las enfermedades mentales, tiene un desarrollo caprichoso y cíclico: a los ataques de furor homicida de los períodos 1914-1918 y 1939-1945, suceden períodos menos violentos, pero en los que son evidentísimas y constituyen un pavoroso preludio de otros ataques furiosos, las manías de persecución, de grandezas, la manía del suicidio, de la destrucción y otras igualmente peligrosas. La humanidad tendría necesidad urgente de una cura drástica y radical, pero, ¿dónde están los siquiatras titanes capaces de intentarla? Cuando la Tierra toda es un manicomio hasta los médicos y enfermeros se ven reducidos a ser simples espectadores impotentes o se vuelven locos igual que sus pacientes. Esta locura, colectiva e incurable, conducirá probablemente a un exterminio total o a un suicidio universal. Solamente la Divinidad podría curar y traer la salvación, pero hasta ahora Dios guarda silencio, y ese silencio de Dios es quizá la más terrible condenación de los hombres».