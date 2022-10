Las Fiestas del Pilar que nunca se fueron

Serán unos Pilares diferentes a los vividos durante los últimos años, pero serán, en definitiva, los Pilares de siempre. Como aquellos en los que volvías a ver a esas personas que merecían mucho más tiempo del que les regalaste durante el año y a las que ahora compensarás con creces. Como aquellos en los que mirabas el reloj tratando de que el tiempo no corriera demasiado deprisa. Como aquellos en los que el único plan era dejarte llevar en brazos de la ciudad que no descansa ni duerme. Como aquellos en los que los niños no tenían ojos suficientes para mirar a todo lo que les rodeaba. Como aquellos en los que recibías esas visitas que no esperas pero que tanto deseabas. Como esos Pilares en los que un almuerzo, una comida o un simple café te cambiaban la cara, la mirada y el corazón. Como aquellos en los que te reconciliabas contigo mismo. Estos Pilares serán los Pilares de siempre. Y por fin han llegado.

Será extraño ver de nuevo la plaza del Pilar en plenitud, abarrotada, sin mascarillas ni restricciones y con ganas de fiesta a la espera de que los pregoneros de un pistoletazo de salida a nueve días repletos de ilusión y de ganas. Será extraño revivir esos conciertos que la pandemia nos robó, el algodón de azúcar junto al tiovivo, el chocolate caliente al volver a casa. Será extraño revivir la música en las calles. Música y más música, con las Jota como la gran embajadora de las fiestas (este año más que nunca) de una ciudad que pide paso y que se reivindica como referente de calidad de vida, de ocio, cultura, movilidad, turismo, dinamismo empresarial... En definitiva, un cruce de caminos que en estos Pilares lo será más que nunca. Los joteros Sara Caballeros, José Miguel Pamplona, Sara Moreno y Diego de Pablo abrirán el telón a unos días infinitamente esperados, que parecían que nunca más llegarían, pero que ya están aquí. Quizás estas fiestas sean un buen momento para pararse a disfrutar (que falta nos hace), acordarse de todos aquellos que ya no están y pensar que habrá que vivirlas como si fueran las últimas, aunque haya muchas más. Han pasado tres años complicados por la crisis sanitaria y se avecina un invierno difícil en lo económico, pero eso no debe impedir vivir intensamente los días grandes de Zaragoza. En octubre de 2019 nadie pensaba que el coronavirus fuera a trastocar durante tanto tiempo una celebración que viaja en el ADN de los aragoneses. Pero así fue. Hoy comienzan las Fiestas del Pilar y ya no hay motivos, razones o excusas para no vivirlas con la intensidad que se merecen.