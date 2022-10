A quince minutos

Hubo un tiempo muy lejano en el que uno compraba el periódico para rascar numéricos a los que llamar desde la cabina en busca de un cuartucho para pasar el año de universidad. El rastreo del piso de alquiler se convertía en una jauría de perros hambrientos detrás de la mejor presa. Un buen reclamo para subir la cotización del metro cuadrado era la existencia de todos los servicios a pocos metros del hogar.

Esta semana leí este mismo señuelo entre las promesas de Más Madrid ante los futuros comicios municipales que nos esperan, una idea de las buenas, sobre todo en los barrios populares, donde faltan bibliotecas, ambulatorios, oficinas de empleo o institutos y sobran votantes desorientados, quizá porque también cada quince minutos uno encuentra en Madrid una opción política de izquierdas distinta para segregar sus opciones de gobierno.

Este concepto no es nuevo. Se lo adueñó Anne Hidalgo, esa alcaldesa de París, de sangre andaluza, pero la idea le surgió a un tal Clarence Perry hace 120 añazos. El mundo postpandémico y el arranque hacia la sostenibilidad avanza en este modelo que rompe las urbes policéntricas y lleva dignidad a la periferia a pie, en bicicleta o en los infernales patinetes.

Haciendo cálculos. Si me pongo a andar desde mi casa en Tolva, en quince minutos llego a una panadería, un bar que cierra por las tardes, un obrador de chocolates, un médico que viene un puñadico de horas a la semana y ahora, cada martes y jueves, a una clase de pilates o yoga. Me quedo corto. La andada me llevaría a Sagarras a ver al crío de la Cris y el Dani o a charrar con los ingleses del Mas de Fals. Que lo queremos todo.

Hoy se celebra una reivindicación que saldrá chiquitita en algún telediario. Es La Revuelta de la España Vaciada, plataforma que une 120 movimientos ciudadanos conformados en las provincias despobladas. A las doce se saldrá a las plazas de los pueblos, este año, para exigir una nueva regulación forestal para que los incendios, esos sí, no nos quemen el campo, el sustento y la casa a menos de quince minutos de nuestra vida.

Curioso que sean en pueblos y en barrios populares de grandes ciudades (del Primer Mundo) donde aún quede lejos todo, donde son necesarias las inversiones para acercar a la gente que menos tiene a las condiciones de privilegio de esos que más acaparan. Y ese equilibrio, esa justicia social, solo se consigue, en este sistema en el que vivimos, con el reparto de la riqueza desde esas reformas fiscales que ahora son también señuelo electoral en el que unos pican en contra de sus intereses.