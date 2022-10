¿Salud o enfermedad mental?

Esta semana el profesor Miranda escribía en su columna un clarificador artículo sobre el estigma. El próximo lunes es el día internacional de la Salud Mental y lo cierto es que, por desgracia, enfermedad mental y estigma son palabras que nuestra realidad social se empeña en que vayan siempre de la mano y bien unidas.

Entre el 2,5% y el 3% de la población adulta tiene un trastorno mental grave. Esto supone más de un millón de personas en España. Y según la OMS, el 9% de nuestra sociedad tiene algún tipo de problema de Salud Mental y el 25% lo tendrá en algún momento a lo largo de su vida.

Aun así, y siendo la incidencia superior a la gran parte de las enfermedades, seguimos encontrando en el mundo que nos rodea un enorme rechazo hacia las personas con trastornos psiquiátricos.

Fórmulas mágicas no las hay para nada, pero posiblemente, además de la historia, los profesionales que intervenimos directa o indirectamente en la definición de políticas y abordajes de estas enfermedades no estemos atinando, porque la mayoría de los recursos están focalizados sobre la misma dolencia y no sobre la prevención, palabra con la que se nos llena la boca, pero que no ejecutamos. La clave está en ella. Invertir en la detección temprana, en la anticipación a los consumos de sustancias adictivas o en educar en la gestión de nuestros sentimientos. Esta suma supone ahorrar en el tratamiento futuro. Se trata simplemente de decidir si echamos más peso en la salud o en la enfermedad mental.

Últimamente veo y escucho al famoseo decir que acude a terapia, nos cuentan lo bien que les va para mantenerse en equilibrio ante las situaciones tan estresantes a las que se ven sometidos. ¿Alguien me puede explicar cómo acceder a esas consultas a través del sistema público de sanidad? O tiras de tarjeta de crédito o nada de nada.

Desde mi rincón observo como una vez más el nivel socioeconómico marca el acceso a la Salud Mental. A quienes no pueden permitírselo solo les queda la medicalización, la pastilla y eso, en ocasiones, supone perpetuar la situación de patología, cronificarla.

Es cierto que no estamos como hace 40 años, los locos ya son un poquito menos locos y más personas y no están encerrados, pero queda mucho por hacer. Primero y pese a parecer excesivamente reiterativa invertir en prevención, desde las edades más tempranas hasta los momentos finales de nuestra vida tener identificado y garantizado el acceso universal y gratuito a quienes pueden ayudarnos a no caer en la cronificación de determinadas situaciones que desembocan en una enfermedad. Y si finalmente la padecemos, tener garantías de un buen tratamiento y un profesionalizado servicio de rehabilitación, tengamos la condición socioeconómica que tengamos y vivamos en cualquier lugar por remoto que sea.

Por ello el próximo lunes no se pongan lacitos solidarios, simplemente reivindiquen la Salud Mental.