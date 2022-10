Los 6 de Zaragoza y la Justicia

El 17 de enero de 2019 se celebró un acto de Vox en nuestra ciudad. También hubo una manifestación contra dicho acto, que acabó en altercados. Fruto de esos altercados, 6 jóvenes han sido condenados a penas de hasta 7 años de cárcel.

En mi humilde opinión, siete años de cárcel por unos altercados quizá sea demasiado. Por comparar, a Urdangarín, con todo lo que robó y abusó, le cayeron cinco y tuvo un módulo para él solo. Su esposa, la infanta, salió absuelta fundamentalmente porque ella no sabía nada de lo que robaba su marido.

En realidad, no sabemos si sabía o no sabía. Lo que pasó es que no se pudo probar. Esa es la clave.

En el caso de los 6 de Zaragoza llama la atención que hayan sido condenados sin que se haya probado la comisión de los delitos. Esta no es una afirmación gratuita de un columnista. La sentencia que los condena dice textualmente: «No se ha podido acreditar la participación de los acusados como coautores de las lesiones ocasionadas a los agentes de policía». En ese escenario, un lego en leyes como yo, no entiende cómo unas veces se puede condenar a personas reconociendo que no hay pruebas y otras, a pesar de las evidencias, hay archivos y absoluciones. Veamos algunos casos. A principios del verano escuchamos la grabación en la que Cospedal le decía a Villarejo que había que hacerse con la libretita de Bárcenas. El juez entendió que eso no era indicio suficiente, no ya para condenarla, ni siquiera para imputarla en la trama Kitchen. El caso del falso máster de Cristina Cifuentes es paradigmático. Se falsificó un acta oficial y a pesar de que la única beneficiada de aquello era la propia Cifuentes, el tribunal dijo que no había pruebas de que ella hubiera intervenido y salió absuelta. El caso de las falsificaciones de sellos que hizo Rocío Monasterio es el mejor de todos. Aquí el juez reconoce que hay una falsificación y que la ha hecho la propia Monasterio. Sin embargo, como el juez entiende que la falsificación es burda, pues absolución.

Es curioso cómo según quién sea el acusado las pruebas son o no son. Casi parece magia. Sin embargo, esta magia hace comprensible otra cosa: de todos los servicios públicos, la Justicia es con diferencia el peor valorado por los ciudadanos. Ojalá la Justicia fuera igual para todos, también para estos 6 jóvenes de Zaragoza.