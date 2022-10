La dama boba de Griñón

Recién enterramos a la papisa anglicana y sin apenas tiempo para tomar aliento nos llega otro desbordamiento. Esta vez una marquesa, también de gran utilidad para la nación, a punto de desposarse con otro mirlo de parecida condición; pero he aquí que el interfecto se fue de fiesta y lo vieron con otra, y desde ese mismo momento, el piernas del novio en cuestión ha pasado a ilustrar otra página de esta dichosa sociedad del espectáculo por obra y gracia de la fama de la dama, doña Tamara, marquesa de Griñón y otros etcéteras, contertulia habitual en los florilegios televisivos. La muchacha, seguramente, habrá recibido una educación carísima; aunque visto el manifiesto estropicio resultante cabe pensar que alguien equivocó el programa a no ser que el estrago traiga razón congénita y quepa aquí aquello que dicen que dijo Unamuno: «Lo que natura no da, Salamanca no presta».

La noticia del matrimonio deshecho por la bragueta inconstante del malogrado novio y viceprócer patrio ha desbordado sus cauces habituales, el lodazal de la así llamada prensa del corazón, para ocupar páginas y tiempos en diarios hablados y escritos, así como en tertulias sesudas de las cadenas generales, particulares y medio pensionistas. Nadie ha logrado esquivar la noticia ni los detalles sobre consultas a distintas vírgenes con las que la novia ha compartido su breve calvario, del que al fin le ha sacado su madre, doña Isabel, otro valor nacional, que al parecer ha dirigido el gabinete de crisis, de la nena con aprecio general de la mayor parte de la ciudadanía, la de mayor criterio y mejor informada sobre tan trascendental asunto. Y en fin, ya decimos; se ha considerado necesario que la nación entera, el país, el estado y cada una de sus autonomías, territorios, principados, condados, ducados y demás predios, ciudades, aldeas, villas y señoríos tuvieran noticia exacta y necesaria de su desdichado noviazgo, de su boda frustrada, de su pena y de su amor burlado, así como de su coraje para recuperar el orgullo mancillado tras visitar a una virgen que estaba de guardia desde que la niña eligió novio. Nadie, pues, por más que lo haya intentado, se ha librado de conocer la heroica batalla que la famosa marquesina ha librado y ganado, desde lo alto de su marquesado, para sobreponerse a un destino tan aciago; conque el pueblo entero se tranquilice y duerma por fin en paz tras los largos días y penosas noches de insomnio velando la suerte de la criatura corre un rumor, ni confirmado ni desmentido, de que el mismísimo gobierno está considerando nombrar a la virgen doliente reina de todas las fiestas patronales del reino, en desagravio por tanto sofoco y según propuesta de un diputado sensible que prefiere permanecer en el anonimato «por si acaso» (dicen que ha añadido en el escrito anónimo donde ha elevado su propuesta). Y al fin cabe resaltar la figura de la madre protectora, doña Isabel Preysler, catedrática emérita de todas las revistas y saraos de la casquería nacional desde hace décadas; madre innúmera y figura trabajada con tal esmero que ha sido faro, luz, guía y estandarte de un cierto modelo de mujer algo añejo quizás, pero triunfante, gracias a una cabeza que rige el destino de su cuerpo como una industria eficiente. Esposa profesional, discreta y elegante de varios insignes varones del reino, padres sucesivos de sus vástagos, a quienes acunó con su estilo de epítome señora de su señor y gerente personal de su apariencia perenne de Gioconda sin misterio. ¡Qué cosas tiene mi patria!